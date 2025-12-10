Donald Trump, nou atac la adresa Europei: „Imigrația și energia o vor distruge”

Președintele american Donald Trump a criticat marți seară, în fața susținătorilor săi din statul american Pennsylvania, politicile Europei de migrație și energie, avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”.

Trump a făcut a făcut aceste remarci în timpul unui discurs care a semănat cu un miting de campanie, în care a abordat inițial probleme economice interne, cum ar fi prețurile la supermarketuri, înainte de a folosi această platformă pentru a înăspri criticile pe care administrația sa le lansează la adresa partenerilor europeni de mai multe zile, transmite DPA, citată de Agerpres.

Trump a îndemnat Marea Britanie să stimuleze producția de petrol în Marea Nordului, spunând că l-a sfătuit pe prim-ministrul Keir Starmer să folosească această „sursă importantă de energie” sau riscă, în opinia liderului de la Casa Albă, să nu rămână în funcție mult timp.

De asemenea, el a criticat extinderea energiei eoliene în Scoția, spunând că „îi costă o avere”

Adresându-se susținătorilor în statul american Pennsylvania, Trump a spus despre europeni: „Ar trebui să fie atenți, pentru că imigrația și energia vor distruge Europa”.

Politica de imigrație a fost atât de slabă, a susținut Trump, încât distruge „frumoasa noastră Europă”.

Apoi a adăugat: „Iubesc Europa”.

Trump a făcut comentarii similare cu privire la politica de migrație și energie la începutul acestei săptămâni, într-un amplu interviu pentru Politico, în special la adresa Germaniei.

De asemenea, comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de precar în negocierile pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce liderii europeni își exprimă o îngrijorare tot mai mare că administrația sa ar putea abandona Ucraina și aliații săi continentali în fața agresiunii ruse.

În ultimele zile, capitalele europene au fost cuprinse de consternare după publicarea noii Strategii de Securitate Națională a SUA. Documentul vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene.