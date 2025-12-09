Donald Trump lansează un atac frontal la adresa Europei după publicarea noii strategii de securitate a SUA: „Un grup de națiuni aflate în descompunere”, în care unele țări „nu vor mai fi viabile”

Președintele american Donald Trump a descris Europa ca un grup de națiuni „în descompunere”, conduse de oameni „slabi”, într-un interviu acordat publicației Politico în care a criticat aliații tradiționali ai SUA pentru eșecul de a controla migrația și de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, liderul de la Casa Albă semnalând totodată că ar susține candidați politici europeni aliniați cu propria sa viziune pentru continent.

Politico notează că „acest atac frontal la adresa conducerii politice europene reprezintă cea mai virulentă denunțare de până acum a acestor democrații occidentale, amenințând cu o ruptură decisivă relațiile cu țări precum Franța și Germania, care au deja legături puternic tensionate cu administrația Trump”.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii politici europeni. „Dar cred, de asemenea, că vor să fie atât de corecți din punct de vedere politic (n.r. politically corect, în original)”

„Cred că nu știu ce să facă”, a adăugat el. „Europa nu știe ce să facă”, a subliniat el.

Comentariile lui Trump, după publicarea unui document controversat

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de precar în negocierile pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce liderii europeni își exprimă o îngrijorare tot mai mare că administrația sa ar putea abandona Ucraina și aliații săi continentali în fața agresiunii ruse. În interviu, Trump nu a oferit nicio reasigurare europenilor în această privință și a declarat că Rusia este în mod evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina.

În ultimele zile, capitalele europene au fost cuprinse de consternare după publicarea noii Strategii de Securitate Națională a SUA, un manifest provocator care prezintă administrația Trump în opoziție cu „establishment”-ul politic european și care promite să „cultive rezistența” împotriva politicilor europene în materie de imigrație și alte subiecte sensibile.

Trump a amplificat această perspectivă în interviul acordat Politico, descriind orașe precum Londra și Paris ca fiind împovărate de migrația din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare în politica de frontieră, a spus liderul SUA, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

Folosind un limbaj extrem de inflamator, Trump l-a nominalizat pe primarul de stânga al Londrei, Sadiq Khan – fiul unor imigranți pakistanezi și primul primar musulman al orașului – drept un „dezastru” și a pus alegerea acestuia pe seama imigrației: „El este ales pentru că au venit atât de mulți oameni. Acum votează pentru el”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

Trump spune că va susține anumiți politicieni locali la alegerile din Europa

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat luni administrația Trump pentru documentul de securitate națională și a îndemnat Casa Albă să respecte suveranitatea Europei și dreptul ei la autoguvernare.

„Aliații nu amenință că vor interveni în viața democratică sau în alegerile politice interne ale acestor aliați”, a spus Costa. „Ei le respectă”, a subliniat oficialul european.

Vorbind cu Politico, Trump a ignorat aceste limite și a spus că va continua să susțină candidații favoriți în alegerile europene, chiar cu riscul de a deranja sensibilitățile locale.

„Mi-aș exprima susținerea”, a spus Trump despre eventuala sprijinire a unor candidați la alegerile din Europa. „Am susținut oameni, dar am susținut oameni pe care mulți europeni nu îi plac. L-am susținut pe Viktor Orbán”, a amintit el.

Președintele SUA respinge rolul europenilor în negocierile de pace pentru Ucraina

Cu toate acestea, Politico notează că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina par să fie acum în centrul atenției imediate a liderului de la Casa Albă. Luni, el a susținut că a propus o nouă variantă a unui plan de pace, dar că președintele Volodimir Zelenski nu ar fi consultat-o încă.

„Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost prezentată acum câteva ore. Oamenii lui o adoră, dar el nu”, a afirmat Trump în timpul unei discuții cu reporterii.

Zelenski s-a întâlnit luni cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii și a continuat să se opună cedării de teritorii ucrainene către Rusia ca parte a unui acord de pace.

Trump a spus însă în interviul pentru Politico că acordă puțină importanță rolului liderilor europeni în încercarea de a încheia războiul: „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă la nesfârșit”.

Într-o nouă provocare pentru Zelenski, care pare slăbit politic în Ucraina din cauza scandalului de corupție uriaș care a izbucnit luna aceasta la Kiev, Trump și-a reînnoit apelul ca Ucraina să organizeze noi alegeri.

„Nu au mai avut alegeri de mult timp”, a spus Trump. „Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge într-un punct în care nu mai este democrație”, a afirmat Donald Trump.

Politico a publicat integral interviul acordat de liderul de la Casa Albă: