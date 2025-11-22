Donald Trump și noul primar al New York-ului, întâlnire neașteptată în Biroul Oval: „Îl voi susține” / Puncte cheie din întâlnire

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, la Casa Albă, cel cu care a avut un schimb dur de replici în timpul campaniei. Întâlnirea, care a fost anunțată ca fiind confruntarea politică a anului, s-a transformat ulterior într-o sărbătoare a laudelor, notează BBC.

Zohran Mamdani, un socialist democrat, s-a descris anterior „cel mai mare coșmar al lui Trump”.

În discursul său de victorie electorală, primarul l-a numit pe Trump „despot”. Iar înainte de întâlnirea de vineri, purtătoarea de cuvânt a președintelui a prezentat vizita lui Mamdani ca pe „venirea unui comunist la Casa Albă”.

Însă, stând unul lângă altul în Biroul Oval, cei doi lideri au adoptat un ton surprinzător de conciliant.

Donald Trump și primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani. Credit line: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Amândoi au subliniat în repetate rânduri interesul lor comun de a rezolva criza traiului scump din New York. Au zâmbit des, iar Trump părea chiar amuzat când reporterii l-au întrebat despre atacurile politice pe care Mamdani le-a lansat la adresa sa.

Trump, plin de laude

În fața presei, după o întâlnire privată, Mamdani stătea în picioare, în dreapta lui Trump, în timp ce președintele stătea așezat. Limbajul corpului lor era relaxat, în special al lui Trump.

Trump l-a lăudat de nenumărate ori pe Mamdani.

„Cred că veţi avea, sper, un primar excelent. Cu cât va avea mai mult succes, cu atât voi fi mai mulţumit”, a declarat preşedintele american.

„Îl vom ajuta să împlinească visul tuturor, de a avea un New York puternic şi sigur”, a dat el asigurări.

La rândul său, alesul democrat a catalogat drept „foarte productivă” întâlnirea cu Trump.

Întrebările despre jihad și fascism, ignorate

Mamdani și Trump au avut replici dure politice pe tot parcursul alegerilor pentru primărie.

Primarul ales al New Yorkului şi-a axat campania pe traiul scump şi l-a acuzat pe preşedinte de faptul că-i apără în primul rând pe cei mai bogaţi americani, în pofida faptului că a fost ales în baza unor promisiuni cu privire la puterea de cumpărare. De asemenea, Trump amenințase că ar putea reține miliarde de dolari din fondurile federale destinate orașului New York dacă Mamdani ar fi ales.

„Dacă ai un comunist care conduce New Yorkul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo”, spunea Trump înainte de victoria lui Mamdani.

Un reporter prezent în sală vineri le-a reamintit celor doi că Trump l-a numit pe Mamdani „comunist”, iar Mamdani l-a numit pe președinte „despot”. Ambii au evitat mai multe întrebări despre declarațiile lor anterioare și au revenit la laude.

Într-o scenă surprinzătoare, întrebat de o jurnalistă dacă consideră că Donald Trump este fascist, Mamdani a fost întrerupt de către Trump.

„E în regulă, poți să spui da”, a intervenit Trump, dându-i lui Mamdani o ușoară lovitură pe braț și zâmbind. „E mai ușor decât să explici”, a adăugat Trump.

Multe laude, dar Trump a fost foarte aproape să strecoare și o critică la politica lui Mamdani.

„Are niște opinii cam excentrice”, le-a spus Trump reporterilor.

Dar poate cel mai frapant este faptul că Trump a respins o întrebare care făcea referire la un atac la adresa lui Mamdani din partea unuia dintre principalii aliați politici ai lui Trump din New York.

„Crezi că stai lângă un „jihadist” chiar acum în Biroul Oval?”, a întrebat un reporter, citând-o pe congresmana republicană Elise Stefanik, care candidează pentru funcția de guvernator al statului New York.

„Nu, nu cred”, a răspuns rapid Trump.

„Uneori spui lucruri în campanie”, a spus Trump despre Stefanik.

Ce au în comun Mamdani și Trump

Mamdani și Trump au ceva în comun: amândoi sunt newyorkezi și amândoi au numit cartierul Queens acasă. Trump a crescut în cartierul Jamaica Estates, în timp ce Mamdani locuiește în prezent în Astoria.

Cei doi au o „dragoste comună” pentru oraș, a spus Mamdani. Deși Trump locuiește mai rar în zgârie-norii din Manhattan în aceste zile, el a vorbit cu drag despre orașul său natal pe parcursul conferinței de presă.

„Acest oraș ar putea fi incredibil – dacă ar putea avea un succes spectaculos, aș fi foarte fericit”, a spus Trump. La un moment dat, președintele a sugerat că, într-o altă viață politică, i-ar fi plăcut să fie el însuși primar al New York-ului.

La 4 noiembrie, Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a obţinut o victorie cu peste 50% dintre voturile exprimate în alegerile din New York.