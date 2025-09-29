Dosar penal după incidentul cu dronă din apropierea Aeroportului Otopeni, care a perturbat nouă zboruri. Poliția vrea să afle cine a ridicat-o

Poliția Română a anunțat luni că a deschis un dosar penal după ce un pilot a raportat duminică prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian din vecinătatea Aeroportului „Henri Coandă” din București.

„La data de 28.09.2025, pilotul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone civile de mici dimensiuni în spațiul aerian. În cauză, polițiștii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de «Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice» prevăzută de Codul Aerian”, a transmis Poliția Română într-un comunicat.

„În cadrul cercetărilor se colaborează cu autoritățile cu atribuții în domeniu pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și identificarea operatorului dronei”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Mai multe zboruri au fost afectate

Duminică, nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze pe o pistă a Aeroportului „Henri Coandă” din București folosită preponderent pentru decolări, după ce piloții unui avion Turkish Airlines care a aterizat pe Otopeni au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, potrivit publicației specializate BoardingPass.

Compania Aeroporturi Bucureşti a confirmat că a fost semnalată prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni și că s-a decis, ca măsură preventivă imediată, suspendarea temporară a aterizărilor.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pistă 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară. De asemenea, informațiile obținute de BoardingPass indică faptul că drona se afla în afara perimetrului aeroportului (între DN1 și Buftea), și nu pe vreuna dintre pistele acestuia.

Un incident similar a avut loc și în urmă cu zece zile.

