Dragoș Sprînceană „nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o cârciumă”, susține un partener de coaliție

Țara noastră are nevoie de comunitățile românești de peste hotare, însă omul de afaceri Dragoș Sprînceană nu este persoana potrivită pentru a fi omul de legătură cu președinele american Donald Trump, a apreciat marți președintele UDMR, Kelemen Hunor, partener de coaliție.

„Acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă”, a declarat Kelemen Hunor la RFI, citat de Agerpres.

Potrivit liderului UDMR, opiniile lui Sprînceană sunt părerile personale ale unui „personaj” care nu este emisar.

„E părerea personală a unui domn, a unui personaj, pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nimic mai mult. Deci nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nicio hârtie care face din acest domn emisar special. E punctul lui de vedere, un punct de vedere privat. (…) Și lucrurile au fost clarificate ieri și de premierul Ciolacu. Bănuiesc că a avut o discuție și cu președintele interimar. (…) Totuși, am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nici o legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele UDMR a mai spus că Dragoș Sprînceană nu are mandat. „Nu există așa ceva, astea-s cuvinte, dar unde-i hârtia, care-i mandatul?”.

„Omul nu este pregătit pentru așa ceva”

„Noi avem nevoie permanent de diaspora românească din SUA și nu numai. Există în acest moment, fără doar și poate, o lipsă de comunicare, dar nu e doar România în această situație, mai mult de jumătatea planetei are o problemă de comunicare cu Administrația Trump. Dar, de aici și până la a pune pe nu știu cine să fie.. nu există!”, a completat el.

Întrebat dacă aceasta reprezintă o greșeală a premierului, liderul UDMR a arătat că, cel mai probabil, premierul căuta pe cineva cu legături directe cu Donald Trump.

„Probabil că premierul căuta pe cineva care are legături personale directe acolo, dar de aici și până a spune că este un emisar și că are un mandat din partea României e mult prea mult spus. Omul nu este pregătit pentru așa ceva, pentru a purta discuții politice și chiar nu mă interesează ce punct de vedere are despre Macron sau despre o grămadă de alte chestii”, a adăugat Kelemen Hunor.

„Emisarul” Dragoș Sprînceană și critici pentru Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că în relația cu Statele Unite se încearcă „o nouă abordare”, precizând că pentru a prezenta noii Administrații Trump situația din țara noastră s-a apelat la români din diaspora implicați în politica americană în zona Partidului Republican, unul dintre aceștia fiind omul de afaceri Dragoș Sprînceană.

Dragoș Sprînceană a afirmat, duminică seară, la Digi24, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis a doua zi prima reacție după declarațiile lui Dragoș Sprînceană. Într-o postare publicată luni de liderul PSD nu a menționat dacă este sau nu de acord cu declarațiile omului de afaceri.

Guvernul a transmis ulterior că își menține prioritățile asumate de politică externă, inclusiv susținerea necondiționată față de Ucraina, după ce mai multe voci au susținut că premierul ar trebui să-și dea demisia dacă susține punctele de vedere ale lui Sprînceană.