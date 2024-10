DRINK INSIDER TRAVEL: Carlos Alejandro Poffo, ambasadorul Argentinei la Bucureşti: „Dacă o să vizitaţi Argentina, vă garantez că veţi dori să vă întoarceţi!”

Carlos Alejandro Poffo este Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Argentina la Bucureşti, din octombrie 2023. Excelenţa Sa a dorit să ne ofere, prin intermediul acestui interviu, cât mai multe şi diverse informaţii despre ţara sa, în speranţa că Argentina va deveni următoarea destinaţie de călătorie pentru cititorii HotNews.

Top 3 lucruri pe care le iubiţi în Argentina

Oamenii. Pe lângă populaţia autohtonă a Argentinei, avem şi câteva milioane de imigranţi din întreaga lume, inclusiv mulţi români care trăiesc în ţara mea de mai bine de 100 de ani. Acest lucru a permis o populaţie cu o mare varietate, inclusiv regională, care se caracterizează prin a fi ospitalieră şi deschisă vizitatorilor.

Empanadas (credit foto: „Visit Argentina”)

Peisajele. Argentina este o ţară singulară. Datorită extinderii sale, are variate peisaje şi o climă diversă. Această varietate geografică oferă un număr foarte mare de experienţe pentru cei care vizitează ţara noastră: de la salinele din nord, la croazierele în Antarctica, cascada Iguazú, gheţarul Perito Moreno, podgoriile din Mendoza (de la poalele Anzilor) şi, desigur, capitala sa, oraşul Buenos Aires.

Toamna în podgoria Mendoza (credit foto: „Visit Argentina”).

Cultura. E un domeniu care cuprinde nu numai arta (literatura, muzica, tangoul – care este foarte apreciat în România), dar şi oferta gastronomică a ţării mele, care combină influenţele americane, europene şi ale altor regiuni ale lumii, care ne-au influenţat prin imigraţie.

Milonga (credit foto: „Visit Argentina”).

Top 3 lucruri pe care le iubiţi în România

Oamenii. De aproape un an, de când locuiesc în România, am putut să mă bucur de multe lucruri româneşti, începând cu ospitalitatea unui popor atât de latin, care seamănă foarte mult cu cel al Argentinei, dar şi de apropierea culturală, de valorile comune, care fac ca un argentinian să se simtă cu adevărat acasă în România, ceea ce se întâmplă şi cu comunitatea argentiniană care trăieşte aici şi se integrează perfect în societatea românească.

Peisajele. De când sunt aici, am avut norocul de a călători prin România şi de a cunoaşte oferta turistică a aproape tuturor regiunilor, fiecare dintre acestea având propria sa particularitate.

Cultura, inclusiv muzica, pe care o găsesc foarte vie şi, desigur, gastronomia, care îmi place foarte mult.

Există ceva în România care vă reaminteşte de Argentina?

Multe lucruri din România îmi par foarte familiare, cum ar fi zonele agricole cu culturi asemănătoare cu cele din Argentina, zona de coastă cu oraşele sale cu ieşire la mare. Există părţi din Transilvania care îmi amintesc de zone din Argentina din apropierea Anzilor şi, de asemenea, modul de viaţă al locuitorilor din marile oraşe româneşti îmi aminteşte de cel din oraşele argentiniene.

Pe de altă parte, văd că modul de viaţă al celor care trăiesc la ţară în Argentina (gauchos) se aseamănă destul de mult cu modul de viaţă al ţăranilor români. Şi, de asemenea, una dintre pasiunile pe care le împărtăşim noi, argentinienii şi românii: fotbalul. În prezent, în România joacă mulţi fotbalişti argentinieni, însă sunt şi alţi sportivi care practică alte sporturi, cum ar fi rugby şi handbal. De asemenea, există jucători argentinieni de polo călare care joacă în campionatele din România.

Ce locuri ar trebui să viziteze un român în Argentina?

În primul rând, este important să reţineţi că românii nu au nevoie de viză pentru a vizita Argentina ca turişti, motiv pentru care mulţi dintre românii care aleg America Latină pentru vacanţele lor vizitează ţara mea. Este dificil să alegi un singur loc, având în vedere dimensiunea ţării şi varietatea regiunilor sale. Argentina oferă, aşa cum am spus, o multitudine de experienţe diferite. Buenos Aires, cu arhitectura sa care aminteşte de originile sale europene, cu grătarele sale unde puteţi degusta printre cele mai bune feluri de carne de vită din lume, este un clasic.

El Teatro Colón, Buenos Aires (credit foto: „Visit Argentina”).

Vedem, de asemenea, că mulţi dintre turiştii români din Argentina profită de ocazie pentru a se bucura de tangoul argentinian, fie asistând la spectacole, fie luând lecţii de tango pentru începători, care sunt foarte populare printre turişti. Am observat, de asemenea, că şi croazierele în Antarctica, care pleacă din Argentina sunt acum la mare căutare printre turiştii români. Mulţi turişti români profită de vizita lor în Argentina pentru a merge la un meci de fotbal sau de polo călare.

Puerto Madryn (credit foto: „Visit Argentina”).

De asemenea, turiştii îşi combină adesea sejurul cu vizite în anumite zone ale ţării, cum ar fi celebra „rută a vinului” din Mendoza, drumeţii în munţii din Córdoba, observarea balenelor în sud, zonele forestiere din jurul celebrei cascade Iguazú. Argentina oferă într-adevăr de toate, pentru toate gusturile.

Cascada Iguazú (credit foto: „Visit Argentina”).

Ce locuri ar trebui să viziteze un argentinian în România?

Oferind atât de multă varietate, mi se pare, de asemenea, dificil de răspuns. În timpul cât am stat aici, am vizitat multe oraşe din România: Craiova, Oradea, Timişoara, Iaşi, Braşov, Constanţa şi alte oraşe de pe litoral. Toate mi-au plăcut foarte mult. Pe drumul spre aceste destinaţii, am putut admira frumoasele peisaje din aceste regiuni. Am fost impresionat de frumuseţea geografiei româneşti, de arhitectura diferită, de gastronomie şi, bineînţeles, de ospitalitatea oamenilor.

Ce branduri de ţară promovează Argentina în România?

În România există o mare varietate de vinuri argentiniene, precum şi de fructe, peşte şi fructe de mare. Se înregistrează, de asemenea, prezenţa unor companii argentiniene instalate în România în sectoare industriale precum tuburi de oţel şi software. Observăm că Argentina îşi consolidează treptat imaginea de furnizor de tehnologie şi în sectorul agricol, cum ar fi utilajele agricole şi saci SiloBag, precum şi în domeniul energiei nucleare civile.

Ziua Internaţională a Malbec-ului: de ce 17 aprilie?

Această zi comemorează prezentarea proiectului de creare a unei „Şcoli de agricultură” în Mendoza în 1853, considerată o etapă fundamentală în dezvoltarea industriei vinului în ţara noastră. Mendoza este provincia cu cea mai mare producţie de vin din Argentina. La îndemnul preşedintelui de atunci, Domingo Faustino Sarmiento, în acelaşi an au fost aduse soiuri de struguri din Franţa, pentru a ne îmbunătăţi culturile de viţă-de-vie, printre care se găsea şi Malbec-ul. În apropierea acestei zilei, dar şi cu alte ocazii, organizăm câte un eveniment exclusiv dedicat HORECA, cu scopul de a promova o mare varietate de vinuri argentiniene. În acest an, a avut loc un asemenea eveniment, pe 3 octombrie, chiar la Reşedinţa Ambasadei Republicii Argentina.

Care sunt vinurile dvs. argentiniene favorite? Le puteţi găsi în România?

Argentina deţine în prezent o mare varietate de vinuri. Dintre vinurile roşii, preferatele mele sunt Malbec-urile şi există multe branduri diferite disponibile în multe restaurante şi magazine de vinuri din România. De asemenea, puteţi găsi vinuri argentiniene albe, rozé şi spumante în România. Raportul calitate/preţ este foarte convenabil, în comparaţie cu alte vinuri de import.

Care sunt vinurile dvs. româneşti favorite?

Mi-a plăcut foarte mult Fetească Neagră şi am degustat mai multe branduri. În general, am degustat vinuri româneşti foarte bune, din diferite regiuni.

Ce părere aveţi despre comunităţile de tango din România?

Am remarcat, când am venit în România, că există peste 20 de şcoli de tango, într-un număr mare de oraşe din ţară. De fapt, pe site-ul Ambasadei avem o listă pe care o actualizăm constant. Sunt invitat aproape în fiecare săptămână la numeroase evenimente de tango, concerte, cursuri şi milongas. Este cu adevărat impresionant să vezi interesul enorm care există în rândul publicului român pentru tangoul argentinian. Există cântăreţi şi muzicieni români de tango argentinian foarte buni în România care interpretează tangoul argentinian ca nişte nativi.

Cum aţi descrie Argentina, într-o singură propoziţie?

O ţară diversă, cu atât de multe de oferit şi foarte ospitalieră. Vă garantez că dacă o vizitaţi, sigur veţi dori să vă întoarceţi.

Carnavales de Corrientes (credit foto: „Visit Argentina”).

Cum aţi descrie România, într-o singură propoziţie?

O ţară cu o inimă mare, foarte frumoasă şi generoasă, în care mă bucur mult că locuiesc acum.