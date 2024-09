După 14 diagnostice greșite, a ajuns la cel corect: un cancer urologic rar. Conf. dr. Florin Elec, urolog MedLife: „O intervenție chirurgicală cu tentativă de păstrare a rinichiului ar fi fost un dezastru pentru pacientă”

Două luni, atât a durat parcursul Danielei Bogaerts, inginer chimist din Cluj-Napoca, de la un CT de control pentru o afecțiune cunoscută din zona abdominală și până la diagnosticul corect și intervenția chirurgicală care-i asigură cele mai multe șanse de succes terapeutic. Două luni în care o formațiune de la nivelul rinichiului a crescut de la 4 la 6 centimetri și a consultat 14 medici care-i repetau: „Să mai așteptăm încă trei luni, să vedem ce se întâmplă“. „Am trăit în iad în acele două luni, vă rog să mă credeți“, ne mărturisește pacienta. Fiindcă intuiția îi spunea că nu a ajuns încă la diagnosticul corect pentru ea, a mers și la al 15-lea medic: conf. dr. Florin Elec, urolog în cadrul Spitalului MedLife Humanitas, din Cluj-Napoca, care după prima ecografie a pus diagnosticul corect. „Atât am căutat până când am găsit persoana potrivită în care să am încredere, pe mâinile căreia să-mi las viața, cu care pot să vorbesc deschis fără să fie deranjată de ce-i spun, care dă soluții și care e și om. Am întâlnit la domnul conferențiar doctor Elec dialog, profesionalism și suflet, în ce ordine doriți“, ne-a spus Daniela Bogaerts.

Se spune că incertitudinea e mai greu de tolerat decât o veste proastă, teorie care se aplică și în ceea ce privește starea de sănătate: de multe ori, un diagnostic greu e mai bine primit decât unul incert. Cu puțin timp în urmă, Daniela Bogaerts a respirat ușurată și și-a recăpătat încrederea în sistemul medical din România, deși diagnosticul pe care l-a primit de la conferențiar doctor Florin Elec, la Spitalul MedLife Humanitas din Cluj, a fost unul dificil și destul de rar: carcinom urotelial în stadiu local avansat.

Timp de două luni, până la primirea acestui diagnostic, a trăit în incertitudine: 14 medici, dintre care 6 profesori universitari din România, Austria și Turcia au pendulat între trei diagnostice și toți aveau aceeași recomandare: „Să mai așteptăm încă trei luni, să vedem ce se întâmplă“. Dar Daniela nu a putut să aștepte, pentru că așteptarea și incertitudinea îi tulburau întreaga viață: „Veneam acasă de la consultații, nu mă puteam odihni, aveam o mie de întrebări care mi se învârteau în cap și mă tot gândeam cum să le explic medicilor că eu totuși am alte temeri. Ajungeam acolo (n.r. – în cabinetul medicilor) și simțeam că nu sunt înțeleasă. Am trăit în iad în acele două luni, vă rog să mă credeți“, mărturisește pacienta.

A mers și la trei consultații într-o zi și, deși se simțea obosită psihic, intuiția îi spunea că nu a găsit încă diagnosticul corect pentru ea, așa că a ales să nu aștepte. În plus, deși inițial nu avea niciun simptom, pe parcursul celor două luni de căutări și incertitudini au început să apară și manifestările: durere în flanc, urinare cu „spumă ca de șampanie“ (champagne outlook, cum o numesc americanii), care indica prezența proteinelor în urină, ulterior hematurie (sânge în urină).

Diagnosticul corect, după două luni

Bine a făcut că nu a așteptat Daniela Bogaerts. Al cincisprezecelea medic la care a mers i-a confirmat teama că este vorba despre o tumoră malignă, dar, în același timp, i-a oferit tot ce avea nevoie pacienta de la medicul ei: liniștea că a găsit în sfârșit diagnosticul corect și că este pe drumul cel bun cu tratamentul, încrederea că este pe mâini bune și, nu în ultimul rând, omenie și sentimentul unui parteneriat medic-pacient în lupta cu boala.

„Presupun că fiecare dintre noi are un set de valori pe care le urmărește la partenerul de discuție. Când am văzut că le bifează pe toate, am avut tot mai multă încredere în conf. dr. Elec. Mai întâi, a fost un dialog, nu un monolog și am găsit multă deschidere față de pacient și de problemele sale. Mi s-a confirmat pe parcurs că e ceva înnăscut la domnul conf. dr. Elec: nu e nimic mimat, nimic nu e artificial, așa este dânsul“, spune pacienta.

Primul lucru care a impresionat-o a fost că medicul a ascultat-o cu atenție și că nu i-a cerut niciun document medical anterior. I-a solicitat, însă, să vadă imaginile celor mai recente investigații și mai ales ale tomografiei computerizate cu substanță de contrast. „Cât timp s-a încărcat CT-ul în computer, mi-a făcut o ecografie abdominală și mi-a spus din start: e o tumoră. După ce s-a uitat și pe CT i s-a confirmat ipoteza de tumoră. Mi-a și propus atunci nefrectomie, iar eu am întrebat dacă pot să trăiesc 20 de ani, cât e speranța mea de viață de-aici încolo cu un rinichi. Mi-a spus că da și atunci așa a rămas“, își amintește Daniela Bogaerts.

„Dacă nu găseam medicii potriviți, nu știu ce s-ar fi întâmplat“

Conf. dr. Elec este unul dintre acei medici care preferă să vizualizeze imaginile imagistice ale pacienților săi și abia ulterior să verifice interpretarea. Așa își amintește că a fost situația și în cazul pacientei sale Daniela Bogaerts. „La prima consultație am ridicat suspiciunea de tumoră renală, cu posibilitatea de a fi localizată chiar la nivelul bazinetului, deși inițial nu am marșat pe această ipoteză de tumoră urotelială“, descrie cazul conf. dr. Florin Elec.

Diagnosticul pe care pacienta îl primise cel mai frecvent înainte de a ajunge la conf. dr. Elec era de abces renal, iar medicii la care mai fusese îi montaseră și un tub intern de drenaj și îi administraseră antibiotice pentru presupusa infecție urinară severă. „Într-adevăr, aspectul imagistic era atipic și putea sugera chiar o tumoră renală parenchimatoasă, dar putea sugera și un abces. Eu am ridicat problema tumorală și am indicat că trebuie efectuată cât de repede posibil extirparea rinichiului, ieșind din discuție orice tentativă de nefrectomie parțială (n.r. – intervenție de îndepărtare parțială a țesutului afectat de tumoră cu păstrarea pe loc a rinichiului), pentru că nu era fezabilă în acest caz. Ulterior, de altfel, s-a dovedit că ar fi fost un dezastru să încercăm așa ceva“, subliniază conf. dr. Elec.

Carcinomul urotelial este o formă de cancer care afectează uroteliul, adică epiteliul care tapetează suprafața internă a tuturor canalelor căilor urinare: de la calice, bazinetul renal, uretere, până la vezica urinară și o porțiune din uretră. „Practic, este vorba despre o tumoră de câmp urotelial care poate să fie multicentrică și care poate să apară în orice parte dintre cele enumerate. La dumneaei era vorba despre o tumoră localizată la nivelul bazinetului spre polul inferior“.

Decizia de a îndepărta întregul rinichi, cu care a rezonat și pacienta, „extrem de informată, care a citit, probabil, toate ghidurile existente“, după cum o descrie medicul, s-a dovedit a fi cea corectă. „Ulterior, după operația de nefrectomie radicală, realizată în manieră laparoscopică retroperitoneală, rezultatul histopatologic a confirmat diagnosticul de tumoră urotelială la nivelul bazinetului, dar care cuprindea și parenchimul renal, deci era într-un stadiu local avansat. Tentativa de nefrectomie parțială ar fi fost un dezastru – pentru tumora urotelială acest tip de operație este o contraindicație absolută! Ar fi avut loc o diseminare a tumorii în retroperitoneu, care i-ar fi scăzut major supraviețuirea“, subliniază conf. dr. Elec.

Deși a primit un diagnostic greu și a suferit o intervenție chirurgicală radicală, Daniela Bogaerts s-a simțit liniștită: „Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu găseam medicii potriviți“, spune ea.

Se referă atât la echipa conferențiarului doctor Florin Elec, cât și la prof. dr. Radu Badea, medic primar de medicină internă cu specializare în ultrasonografie, de la Clinica Badea MedLife, care a contribuit la diagnosticul corect prin realizarea unei ecografii cu substanță de contrast (CEUS) preoperator.

„Atât am căutat până când am găsit persoana potrivită în care să am încredere“

Intervenția chirurgicală a decurs bine, marginile de rezecție au fost negative (tumora a fost îndepărtată cu succes), iar pacienta a fost fericită că, la două săptămâni de la operație, a putut să danseze la aniversarea celei mai bune prietene: „Când ringul de dans era gol, eu mă duceam și le spuneam prietenelor: mă duc să scot la dans nefrectomia domnului conferențiar Elec. N-am avut nicio problemă, nicio jenă, nimic, în schimb am avut o poftă de viață care i-a scos pe toți la dans“, povestește pacienta.

Totuși, diagnosticul de carcinom urotelial este unul complex, astfel că după intervenția chirurgicală și după tratamentul chimioterapic, urmează o monitorizare extrem de riguroasă și de atentă la fiecare trei luni. „Planul este de monitorizare foarte atentă la trei luni și repetarea ureteroscopiei flexibile cu citologie, eventual biopsii tisulare și folosirea de sisteme de înaltă performanță de vizualizare a mucoaselor uroteliale. În general, în cazul carcinoamelor uroteliale, urmărim în primul rând să nu apară tumori la nivelul vezicii urinare, fiind același uroteliu. Apoi, vrem să ne asigurăm că nu sunt tumori la nivelul rinichiului restant. De obicei, pacienții merg bine, avem pacienți pe care-i urmărim de mulți ani. Există riscul de recidivă și mai am cazuri la care în mod seriat au apărut tumori care n-au putut fi tratate conservativ și am extirpat un rinichi, după aceea pe celălalt, apoi vezica urinară și practic tot sistemul urinar a fost extras. Pacienții respectivi – cred că sunt unul sau doi – trăiesc. Din păcate, sunt pe dializă, dar viața e mai importantă“, detaliază conf. dr. Florin Elec.

Daniela Bogaerts este conștientă că diagnosticul este unul dificil: „Știu că e o boală cumplită, cu recurențe foarte multe, la mine nu s-a terminat treaba. Dar știu că chirurgul meu va fi întotdeauna conferențiar doctor Elec! Chiar mă întrebam recent: cine m-a îmbrățișat pe mine atunci când am primit diagnosticul de carcinom urotelial? Conf. dr. Elec: când a văzut că știu despre ce este vorba, m-a îmbrățișat și parcă mi-a luat jumătate din griji – știam că pot să am încredere în el. Contează atât de mult! Și întotdeauna găsește o soluție! Cred că a fost conceput să fie un medic extraordinar, așa este din pură natură: și profesionist bun, și un om înțelegător, nu pot să am decât cuvinte de laudă la adresa dumnealui și nu sunt singura“, spune cu emoție pacienta conf. dr. Elec.

Am întrebat-o pe Daniela Bogaerts ce le-ar recomanda pacienților care se află într-o situație similară cu a ei, care se simt neînțeleși și neascultați de medicul lor și cărora intuiția le spune că nu au ajuns pe drumul cel bun cu diagnosticul și tratamentul. „Aș vrea să le spun să se gândească la mine: domnul conferențiar doctor Elec a fost, în cazul meu, a 14-a second opinion. Atât am căutat până când am găsit persoana potrivită în care să am încredere, pe mâinile căreia să-mi las viața, cu care pot să vorbesc deschis fără să fie deranjată de ce-i spun, care dă soluții și care e și om. Am găsit la dumnealui dialog, profesionalism și suflet, în ce ordine doriți. Când să ne oprim din căutat? Când vine liniștea interioară pentru că înseamnă că atunci ai găsit persoana potrivită care ți-a dat încredere. Și pacientul are intuiția lui, temerile, gândurile lui – își face o oarecare idee. Dar e important și unde-ți cauți informațiile. Eu mi le caut pe Medscape, National Institutes of Health, Science Direct (n.r. – surse unde sunt publicate articole medicale de specialitate)“, încheie pacienta.

