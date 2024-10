După ce a refuzat să lupte contra Ucrainei, un rus e pe cale să fie returnat în Rusia, după ce i-a fost refuzat azilul. „Jumătate din rudele mele sunt ucrainene. Este absurd să te duci să-ți împuști rudele”

Unui rus care a refuzat să lupte în Ucraina i-a fost refuzat azilul politic de către Norvegia, scrie publicația rusească independentă Novaya Gazeta.

Direcția norvegiană pentru imigrație (UDI) a respins cererea de azil a lui Pavel Suetin, un rus în vârstă de 37 de ani care a fugit de acasă a doua zi după anunțarea mobilizării în septembrie 2022, deoarece nu era pregătit să lupte în Ucraina. Suetin a așteptat doi ani până când autoritățile norvegiene i-au respins cererea, timp în care pașaportul său a expirat, împiedicându-l să plece în altă parte.

Singura opțiune care îi rămâne acum lui Suetin este să se întoarcă în Rusia. UDI a citat declarațiile lui Vladimir Putin și ale lui Serghei Șoigu, fostul ministru rus al apărării, care au anunțat încetarea mobilizării în octombrie 2022, ceea ce, în opinia sa, înseamnă că Suetin nu mai riscă să fie chemat la luptă. Suetin se teme însă că va fi reținut imediat după trecerea frontierei ruse și subliniază că poliția a venit să-l caute de mai multe ori.

„Totul a fost foarte direct și simplu. Stăteam acasă în ziua în care mobilizarea a intrat în vigoare, pe 21 septembrie 2022. Mi s-a bătut la ușă în jurul orei 22.00. Am putut vedea că poliția și armata stăteau acolo. Nu trebuie să fii atât de deștept ca să-ți dai seama de ce au venit. Pur și simplu nu am deschis ușa”, a declarat acesta pentru Novaya Gazeta.

Mama lui locuia deja în Norvegia

Suetin a povestit cum a plecat în Norvegia și ce argumente au invocat autoritățile din această țară pentru a-i refuza cererea de azil.

„Mama mea locuia deja în orașul Vadsø din nordul Norvegiei de aproximativ 15 ani și avea deja cetățenie, iar eu m-am gândit că cea mai bună opțiune ar fi să stau la ea. Aveam pașaportul meu și o viză turistică, ambele urmând să expire peste un an. Mi-am luat un rucsac cu lucrurile de bază. M-am gândit că va dura o săptămână sau două și apoi toată agitația legată de mobilizare se va stinge și mă voi putea întoarce în siguranță acasă. Nu am vrut să ucid sau să fiu ucis. Jumătate din rudele mele sunt ucrainene. Este absurd să te duci să-ți împuști rudele.

Am plecat din Severomorsk în jurul orei 5 dimineața, am mers la Murmansk și de acolo în Norvegia. Până la graniță sunt cam 3-4 ore de condus. Am ajuns acolo pe la 8 dimineața. Unul dintre motivele invocate de UDI pentru respingerea cererii mele de azil a fost că „am trecut granița fără probleme”, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să întâmpin dificultăți la întoarcerea în Rusia. Le-am spus că este posibil ca informația că urmează să fiu mobilizat să nu fi ajuns încă la frontieră. Dacă ar fi fost, nu m-ar fi lăsat să ies”, a adaugat bărbatul.

Suetin a șocat de decizia de a-i fi refuzat azilul.

„Am fost stresat săptămâni întregi. Nu m-am îndoit niciodată că mi se va da azil. Am crezut doar că este o chestiune de timp. Dar m-au refuzat, iar acum sunt într-o stare de panică și șoc. Dar sper la mai bine. UDI mi-a oferit gratuit un avocat și am discutat despre cazul meu timp de o oră prin intermediul unui interpret. A ascultat cu ceea ce nu am fost de acord. Iar acum am câteva zile la dispoziție pentru a face apel. În orice caz, nu mă pot întoarce în Rusia. Dacă mă refuză din nou, va fi ca o lovitură în inimă”, a mai spus acesta.