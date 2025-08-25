După ce Colegiul Medicilor a anunțat că o cercetează disciplinar, medicul Flavia Groșan și-a șters postarea: „Vă rog să vă calmați. Mă dezic de ea”

Medicul primar pneumolog Flavia Groșan a șters postarea de pe Facebook despre contactul fizic între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, catalogată de Societatea Română de Pneumologie drept „fake news medical”. Decizia vine la scurt timp după ce Colegiul Medicilor Bihor a anunțat declanșarea cercetării disciplinare împotriva sa în urma afirmațiilor catalogate drept „periculoase” și „aberante”.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis Flavia Groșan.

Cercetare disciplinară deschisă de Colegiul Medicilor Bihor

Colegiul Medicilor Bihor a transmis, luni, că a decis declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară a medicului, „în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de Facebook personal”.

„Este inadmisibil ce informații eronate a postat. Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă”, a declarat pentru HotNews dr. Carmen Pantiș, președinta instituției.

Potrivit Legii 95/2006, medicii care încalcă normele de deontologie riscă mai multe sancțiuni, de la mustrare și amendă de până la 1.500 de lei, până la interdicția de a profesa sau chiar retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor, ceea ce atrage pierderea dreptului de practică. Procedura s-ar putea încheia în „două-trei luni”, a estimat dr. Pantiș.

Declarațiile, catalogate drept „aberante” de medici specialiști

Flavia Groșan afirmase anterior că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după contact intim cu partenera vaccinată anti-COVID, susținând că ar fi vorba de un fenomen de tip „shedding”. Medici ATI și Societatea Română de Pneumologie au respins ferm teoria, subliniind că vaccinurile nu conțin virus viu și nu pot fi transmise.

Groșan nu se află la prima controversă publică. În timpul pandemiei, aceasta a susținut că protocolul oficial „omoară pacienții” și că a vindecat sute de bolnavi tratându-i „ca pe o pneumonie atipică”. Atunci, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o, dar nu a aplicat sancțiuni.