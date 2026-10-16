După dezvăluirile despre achizițiile de la ANM, Consiliul de Administrație va putea decide sancțiuni, anunță Diana Buzoianu: „Începând de astăzi, va exista cvorum”

Ultimii pași pentru nominalizarea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au fost făcuți, astfel că, începând de vineri, va exista cvorum, iar noul CA va putea analiza raportul Corpului de control și decide asupra aplicării sancțiunilor legale pentru „jaful” din bugetul instituției, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, în conferința de bilanț, potrivit Agerpres.

„Cu privire la ANM, avem chiar în aceste momente ultimii pași făcuți pentru a nominaliza un nou membru în CA-ul ANM. Asta înseamnă că, începând de astăzi, va exista cvorum pentru Consiliul de Administrație al ANM. Va putea să ia decizia noul Consiliu de Administrație cu privire la bugetul ANM, care trebuie să fie înaintat și aprobat până la finalul lunii. În același timp, vom transmite de urgență raportul Corpului de control și vom cere să fie aplicate sancțiunile care se prevăd legale, iar noul Consiliu de Administrație va putea să analizeze raportul și să decidă cu privire la aplicarea sancțiunilor. La ANM, am arătat prin raportul Corpului de control, jaful care s-a făcut din banii acestei instituții, nu cred că mai are sens să intrăm în detalii pe acest subiect. Este foarte clar, am tot vorbit în în ultimele zile despre măsurile care vor fi luate acolo”, a spus Buzoianu.

Aceasta a subliniat că ANM este una dintre instituțiile care au pierdut banii din PNRR pentru achiziționarea echipamentului său esențial, însă s-au găsit bani la buget pentru o parte dintre stații.

„Ce vă pot spune este că ANM este una dintre instituțiile care pierduseră banii deja pentru stațiile pe care le aveau în gestiune prin PNRR. Pentru o parte din stațiile respective am regăsit apoi banii în buget, pentru că pentru noi a fost foarte important ca echipamentele esențiale pentru această instituție, care are totuși un rol strategic de securitate pentru România, echipamentele respective să poată să fie achiziționate. Din păcate, au fost pierduți bani gratuiți din fonduri europene și a trebuit să găsim bani din bugetul național ca să acoperim neglijența și incompetența, până la urmă, pe gestionarea acestor proiecte. Dar am făcut și asta, pentru că am înțeles nevoia ca aceste echipamente să existe și să fie achiziționate”, a susținut ministrul interimar.

Anterior, Buzoianu a afirmat că șefa ANM, Elena Mateescu, poate fi schimbată din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de Administrație al instituției. Ministra USR a explicat că, în urma concursurilor organizate, nu au fost ocupate toate posturile pentru membri din CA, invocând că super-agenția companiilor de stat a provocat un blocaj în acest proces.

„Am încercat de luni de zile să reluăm un concurs, dar AMEPIP nu a avut experți să ne trimită să dăm drumul la concurs – așa că nu s-au putut relua concursurile.

Am încercat să trimitem două propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit răspunsul oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP”, a mai afirmat Buzoianu.

Ea a susținut că doi experți propuși de Ministerul Mediului au fost respinși de această agenție.

Scandalul de la ANM

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu (USR), i-a cerut demisia șefei ANM, Elena Mateescu. Sâmbătă, ea a anunțat că verificările făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control al instituției la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bugetul instituției.

Apoi, duminică dimneață, Diana Buzoianu a prezenat noi rezultate ale verificărilor la ANM, ea invocând achiziţii directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani, făcute cu încălcarea legislaţiei.

ANM este condusă de Elena Mateescu, în vârstă de 62 de ani. Mateescu se află din 1990 în cadrul administrației meteo și a fost numită director general pe 19 decembrie 2016.

Mateescu a respins acuzațiile și a declarat că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, după neregulile anunțate de Buzoianu, acuzând o „campanie orchestrată” împotriva ei. Buzoianu i-a cerut demisia, însă șefa ANM a precizat că nu intenționează să plece din funcție.