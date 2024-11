„E timpul să boicotăm toți bărbații”. Mișcarea radicală 4B devine virală după victoria lui Donald Trump

Victoria răsunătoarea a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA a determinat femeile de peste Ocean să se îngrijoreze în privința politicilor pe care miliardarul le poate adopta în viitor și care le poate schimba viața. Această anxietate a alimentat și miscarea 4B, originară din Coreea de Sud, care susține respingerea relațiilor cu bărbații, notează France24.

Mesajele de pe rețelele de socializare și interesul online pentru mișcarea feministă sud-coreeană 4B sunt în creștere, deoarece femeile americane se alătură apelului pentru ca bărbații să fie evitați, comentează Euronews.

Victoria republicanilor și a lui Dondal Trump a stârnit o undă de șoc în rândul femeilor care se tem că drepturile lor vor avea de suferit.

Ca răspuns, acestea s-au raliat mișcării radicale 4B, care îndeamnă femeile să nu se întâlnească, să nu se căsătorească, să nu se culce sau să nu aibă copii cu bărbați.

Pe Instagram, TikTok și X, femeile americane au răspândit principiile 4B – „bihon” (fără căsătorie cu bărbați), „biyeonae” (fără întâlniri), „bichulsan” (fără naștere) și „bisekseu” (fără sex cu bărbați) – și au cerut ca mișcarea să ia amploare în SUA. Multe dintre videoclipurile despre 4B postate pe TikTok au devenit virale, câștigând milioane de vizualizări.

O postare virală pe X a proclamat: „Doamnelor, trebuie să începem să luăm în considerare mișcarea 4B la fel ca femeile din Coreea de Sud și să dăm Americii o scădere severă a ratei natalității: fără căsătorie, fără naștere, fără întâlniri cu bărbați, fără sex cu bărbați. Nu-i putem lăsa pe acești bărbați să râdă la urmă … trebuie să mușcăm înapoi”. Postarea a strâns pentru 20 de milioane de vizualizări și aproape 500.000 de aprecieri în 48 de ore.

Ladies, we need to start considering the 4B movement like the women in South Korea and give America a severely sharp birth rate decline:



– no marriage

– no childbirth

– no dating men

– no sex with men



We can’t let these men have the last laugh… we need to bite back