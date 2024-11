SuperLiga: UTA Arad pregătește două transferuri: „Am început discuțiile”

UTA Arad a fost învinsă de Universitatea Craiova în etapa a 17-a din SuperLiga, scor 1-2, iar Alexandru Meszar, conducătorul clubului, a afirmat că îi va aduce întăriri lui Mircea Rednic în această iarnă.

Gruparea arădeană a acumulat 18 puncte în 17 etape și se află pe locul 12 în clasament. Echipa a ajuns la trei înfrângeri consecutive, iar Meszar a anunțat că deja pregătește câteva transferuri.

UTA Arad vrea să transfere un fundaș central și un atacant

„Da, am început discuțiile pentru transferuri, însă nu am semnat nimic. Am vorbit cu Mircea Rednic, avem o idee.

Totuși, mai sunt multe meciuri până la mercato, iar unii jucători ar putea să arate altceva și să ne schimbe părerea.

Vrem însă un atacant, orice echipă are nevoie de un marcator. Acum, cu accidentarea lui Benga, pot să spun că ne dorim cu siguranță și un fundaș central”, a declarat Meszar pentru iamsport.ro.

UTA va avea o misiune dificilă în etapa a 18-a: va juca pe terenul liderului Universitatea Cluj. Partida va avea loc luni, 2 decembrie,de la ora 17:30.