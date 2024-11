VIDEO Călin Georgescu, apariție online împreună cu soția. Cristela Georgescu: „Oameni care numesc minunea și puterea lui Dumnezeu drept o armată a trolilor”

Călin Georgescu a avut, marți seara, o intervenție pe Facebook, în care a apărut alături de soția sa, Cristela Georgescu, cei doi respingând împreună acuzațiile potrivit cărora candidatul ar fi împotriva apartenenței României la UE și NATO.

„Constatăm un val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar și împotriva deciziei poporului român. Vă rog să fiți puternici, să fim uniți, curajoși pentru că tot ce a făcut a fost doar spre binele poporului români”, s-a adresat Georgescu susținătorilor săi.

Mesaj pentru protestatari

Totodată, el a avut un mesaj adresat și tinerilor care au ieșit în stradă să manifesteze împotriva sa, Georgescu susținând că sunt victima unei manipulări.

„Dragii mei, sunt tată a trei băieți Nu am promovat decât iubirea. Nu vă lăsați manipulați de aceste lucruri că noi am vrea să distrugem democrația (…) Cele două partide importante, PSD și PNL, au fost înlăturate de popor prin vot, dar acest balaur are foarte multe capete și nu-și dorește să piardă”, a spus Georgescu.

Acesta a reclamat că nu este lăsat să-și exprime opinia și susținut că acuzațiile care i s-au adus sunt neadevărate. „Nu am legătură cu Rusia, sunt român, nu am legătură și nu sunt legionar, nu sunt antisemit, nu am legătură cu ce înseamnă în a opri lucrurile de bază din România. Din contră, trebuie deschise toate cărările pentru a dezvolta România”, a afirmat candidatul.

Cristela Georgescu: „Am umblat prin valea umbrei morții”

Soția sa, Cristela Georgescu, a spus că a primit sute de mesaje în care s-au cerut clarificări legate de poziția soțului său față de anumite chestiuni. „Te rog, mai spune o dată, dorești ieșirea din NATO?”, și-a întrebat ea soțul. „Este o invenție, nu sunt anti la nimic. Eu spun că nu poate legislația europeană să prevaleze Constituției noastre, că nu putem intra în războiul altora și în interesele altora care ne aduc nouă prejudicii. (…) Este absolut firesc să avem grijă de țara noastră și pentru asta avem nevoie de pace”, a răspuns Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a vorbit despre modul în care i-a fost afectată familia de discuțiile din spațiul public legate de soțul ei. Ea a relatat că fiul ei cel mai mic a întrebat-o cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul, după ce a văzut la televizor că soțului i s-a urat să aibă parte de același lucru.

„La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit 3 luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții și am umblat și în ultimele 24 de ore.

În acea noapte a alegerilor, am privit cu compasiune chipurile unor oameni care numeau minunea și puterea lui Dumnezeu o armată o trolilor sau banii rușilor dați chinezilor de la TikTok (…) Am auzit toate denumirile posibile, numai Dumnezeu nu a fost recunoscut în toată măreția sa”, a spus soția lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu s-a referit și la declarația soțului ei, după care operația de cezariană ar rupe „firul divin” și că ar reprezenta „o tragedie”.

„Am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context (…) Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană”, a mai spus soția lui Călin Georgescu.