Elcen anunță că avaria de la CET Sud, care a lăsat aproape 40% din blocurile din București fără căldură și apă caldă, a fost remediată și dă vina pe „conductele vechi” ale Termoenergetica

Elcen a anunțat, marți, că a fost remediată avaria apărută la un cazan din cadrul CET Bucureşti Sud și că echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă, precizând că „incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi, aflat sub o presiune tehnică ridicată”.

Electrocentrale București (Elcen) Elcen anunțase, duminică dimineață, o avarie la CET Sud, iar peste 1.000 de blocuri nu aveau căldură la acel moment. La acel moment, se estima că avaria va fi remediată în decurs de trei zile, dar ulterior s-a estimat că mai sunt necesare 24 de ore pentru ca agentul termic să ajungă la parametrii optimi.

Nici luni situația nu a fost remediată, iar numărul blocurilor afectate se triplase, ajungând la 3.476, adică 37,7% din totalul blocurilor racordate la sistemul centralizat din Capitală, potrivit aplicației Termo Alert.

Marți, reprezentanţii Elcen au transmis că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic către rețeaua de termoficare, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de către operatorul rețelei, Termoenergetica.

„Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, a afirmat Elcen, într-un comunicat de presă.

Ce susține Elcen

„ Pe durata indisponibilităţii temporare a acestui grup energetic, Elcen nu a întrerupt niciun moment livrarea agentului termic către reţeaua de termoficare. Astfel, CET Bucureşti Sud a funcţionat în permanenţă cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 şi două cazane de apă fierbinte, asigurând continuitatea producţiei de energie termică.

O mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica.

Aceste pierderi afectează furnizarea agentului termic la consumatori. Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major. În acest context, este important de subliniat că eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea Elcen, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de termoficare operată de Termoenergetica.

Subliniem că exploatarea instalaţiilor din CET Bucureşti Sud se desfăşoară în prezent într-un context tehnic dificil, influenţat şi de regimurile hidraulice din sistemul de termoficare operat de Termoenergetica, ce impun un regim de operare diferit faţă de parametrii normali de exploatare în CET.

Faţă de perioada similară a anului trecut, CET Bucureşti Sud funcţionează cu un debit de apă de adaos semnificativ mai mare, dublu peste nivelurile uzuale. Menţionăm că Elcen este nevoită în continuare să furnizeze apă de adaos din toate centralele sale pentru a suplini pierderile din reţeaua de termoficare. Concret, adaosul de apă livrat de Elcen este determinat în mod direct de starea tehnică a reţelei de termoficare care prezintă pierderi din cauza coroziunii, a fisurilor şi avariilor frecvente.

În prezent, cantitatea de apa de adaos livrată în sistem din CET-urile Elcen, în locul apei care se scurge în pământ, depăşeşte 2.000 t/h.

Menţinerea pe termen lung a acestui regim de funcţionare afectează instalaţiile Elcen, obligate să opereze în condiţii anormale, şi conduce la deteriorări ireversibile ale echipamentelor energetice, cu impact major asupra siguranţei şi continuităţii producţiei de energie termică. Echipamentele din CET Bucureşti Sud funcţionează de peste 50-60 de ani, iar menţinerea lor în exploatare este rezultatul eforturilor continue ale specialiştilor Elcen în condiţiile unei subfinanţări îndelungate.”

Conform reprezentanților Elcen, datoria acumulată de Termoenergetica faţă de Elcen, de aproximativ 1,5 miliarde lei, pune o presiune economică majoră asupra companiei şi afectează capacitatea de a susţine mentenanţa, investiţiile şi plata furnizorilor.

„Lipsa investiţiilor majore realizate la timp a condus la inexistenţa unor capacităţi de rezervă care să poată prelua imediat producţia în cazul indisponibilizării temporare a unui grup energetic. Această vulnerabilitate este o consecinţă directă a subfinanţării cronice a sistemului şi a întârzierii programelor de modernizare. Atât timp cât sistemul energetic funcţionează cu echipamente foarte vechi şi fără modernizări majore, riscurile repetării unor astfel de incidente tehnice nu pot fi eliminate complet. De aceea, investiţiile în modernizarea centralelor sunt esenţiale”, au conchis reprezentanţii Elcen.

Cele mai mari probleme în livrarea căldurii și a apei calde erau, luni, în estul Capitalei, după cum arăta harta sistemului de termoficare din București.

Au fost afectate zone precum Pantelimon, Sălăjan, Vatra Lumionoasă, B-dul Basarabia, Muncii, Baicului, Ștefan cel Mare, Colentina, Petricani, Teiul Doamnei, Nicola Grigorescu și Baba Novac.

Elcen explicase, duminică, că avaria a apărut la un cazan-turbină de la CET Sud, care aparține de Ministerul Energiei, unde temperatura agentului termic era cu 8 grade Celsius sub normal, iar debitul maxim ce putea fi livrat era insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare.