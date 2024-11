Elena Lasconi: În niciun fel USR nu ar guverna cu PNL-ul condus de Iohannis şi de Ciucă / Ce spune despre ascensiunea lui Simion

Candidata USR pentru funcţia de preşedinte al României spune că dacă va fi aleasă nu va susţine o guvernare în care USR să se alăture unui Partid Naţional Liberal care să fie condus de către cei care controlează acum partidul și că ar guverna cu un PNL condus de Ilie Bolojan. Lasconi susţine, de asemenea, cooptarea UDMR într-o guvernare de dreapta.

„În niciun fel nu vom guverna cu PNL-ul condus de Iohannis şi de Ciucă, sau de cei care sunt acum la butoane. Da, vom guverna cu un PNL condus de domnul Bolojan”, a declarat Elena Lasconi sâmbătă, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic, conform News.ro.

„Ştiţi câţi bani a dat PNL pe domnul Bolojan, că nu a fost susţinut sub nicio formă”

Ea a afirmat despre Nicolae Ciucă, „acest domn care spune că e ostaşul în fruntea ţării”, că are o atitudine „destul de infantilă” și am intuit că a fost prima care l-a propus pe Ilie Bolojan pentru funcţia de prim-ministru.

„Ştiţi câţi bani a dat PNL pe domnul Bolojan, că nu a fost susţinut sub nicio formă. Şi acum vin şi ei să spună că va fi prim-ministru. De asemenea, şi PSD-ul am văzut… Deci, asta este, cum să zic, să copiezi, să încerci să copiezi… E greu, e extraordinar de greu. Dar mă bucur pentru că eu chiar îl apreciez mult pe domnul Bolojan. Nu este o mişcare politică, este pur şi simplu o apreciere sinceră pe care o am. Nu e vorba de mişcare politică. Aici este vorba de ce este bine pentru România şi eu mă bazez că, după turul 1, acest partid (PNL – n.r.) se va reforma, mai vor să fie semnificativi pe scena politică din România”, a declarat Elena Lasconi.

Ea a avansat, de asemenea, cooptarea UDMR într-o guvernare alături de USR şi PNL, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale.

Cum explică Lasconi ascensiunea lui Simion

Tot la Prima TV, Elena Lasconi a explicat ascensiunea lui George Simion, ea arătând că în istoria recentă a României lideri precum Corneliu Vadim Tudor sau Dan Diaconescu au dus partide în Parlament, dar, pe fond, nu au realizat nimic remarcabil.

„Să ştiţi că în istoria recentă a României au mai apărut tot felul de lideri providenţiali care să promită marea cu sarea şi nu au făcut nimic. Şi am să vă dau câteva exemple. Este vorba de anul 2000 când a apărut pe scena politică Vadim Tudor cu PRM-ul şi era contra lui Ion Iliescu. Şi de asemenea, în 2012, când l-am avut pe Dan Diaconescu cu PP-DD. Aceşti oameni au dus în consiliile locale, în consiliile judeţene, în Parlament, au dus nişte oameni. Spuneţi-mi şi mie ce au făcut ei? Nu au făcut absolut nimic remarcabil. Deci clar au fost numai minciuni. S-au agăţat de durerea oamenilor, de nemulţumirea oamenilor şi au venit cu nişte promisiuni care nu se ţin, că nu au cum să le facă”, a afirmat Elena Lasconi, întrebată cum ar putea explica faptul că un număr semnificativ de oameni declară că au încredere în George Simion.

Ea s-a arătat convinsă că reprezentantul AUR nu va intra în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale:

„Nu va ajunge Simion în finală, pentru că eu nu mă opresc din luptă, pentru că eu mă lupt pentru România şi nu mă opreşte nimic. Şi ştiu, mă întâlnesc cu oameni, mă întâlnesc cu români (…) care se uită la mine ca la ultima speranţă. (…) Simion nu are nimic de pierdut, pentru că el este persona non grata în două ţări. Avem cinci ţări vecine. În două din cele cinci ţări, el este interzis, pentru că este un pericol la securitatea naţională din acele ţări. Asta nu vă pune pe gânduri? Cum vom putea avea noi un preşedinte care să aibă relaţii cu aceste două state, dacă el nu poate să intre acolo?”.