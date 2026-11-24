Primarul muncipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, care a intrat în finala prezidențială din 2024, a declarat marți că decizia CCR de anulare a alegerilor a fost „cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România și nu va putea fi reparată vreodată”, considerând că de la Palatul Cotroceni „nu se va afla adevărul”.

Reacția de marți vine în ziua în care se împlinesc doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale. Șefa USR de la acea vreme, Elena Lasconi, intrase în turul 2, alături de Călin Georgescu.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranța că pot schimba în bine țara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători”, a scris Lasconi într-un mesaj pe Facebook.

Fosta lideră USR s-a arătat neîncrezătoare în promisiunile făcute de președintele Nicușor Dan, care a spus în repetate rânduri că va prezenta un raport privind anularea scrutinului prezidențial în urmă cu 2 ani.

„Nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la revoluție”, a spus politiciana.

„Certitudini”, enumerate de Elena Lasconi

Ea a indicat însă că cetățenii au ceea ce a numit „certitudini”.

„Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România și nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coșul de gunoi al sistemului (PSD, PNL – Iohannis, serviciile și marionetele CCR)”, a spus Lasconi.

Al doilea lucru sigur, în opinia sa, este că dacă președintele PSD de la vremea respectivă, Marcel Ciolacu, ar fi intrat în turul 2, scrutinul nu ar fi fost anulat de CCR în ciuda unor „dovezi solide și clare” că Rusia ar fi interferat în procesul electoral.

„A treia, românii și-au pierdut încrederea în vot. A patra, anularea l-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepțiile și teoria conspirației au luat locul adevărului și normalului. A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenței Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat și alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidențiale”, a indicat primarul din Câmpulung.

Lasconi, a luat al doilea cel mai mare număr de voturi în primul tur al prezidențialelor, a mai enumerat două lucruri pe care le consideră certe, inclusiv faptul că de la acualul președinte nu se va afla „adevărul” despre anularea alegerilor.

„A șasea merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni. Este o certitudine constituțională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR. A șaptea nu are nicio legătură cu magia numărului șapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului și că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor și nici un alt adevăr”, a mai spus Lasconi.

Raportul AUR și reacția președintelui Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, printr-un comunicat de presă, că raportul AUR privind anularea alegerilor „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea scrutinului, însă a fost de acord cu unele aspecte expuse, cum ar fi dovezile incomplete în momentul deciziei CCR și faptul că hotărârea fără precedent s-a bazat pe o legislație electorală lacunară.

Întrebat ulterior dacă a fost bună decizia CCR de anulare a alegerilor, șeful statului a răspuns: „Evident”.

Președintele a transmis comunicatul ca reacție la conferința de presă organizată de AUR luni seară în care a prezentat „o succesiune a evenimentelor care a fost absolutamente halucinantă”, după cum a descris-o Gheorghe Piperea, și care a dus la decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024, fără ca instituția să aibă, potrivit eurodeputatului, competențe legale în acest sens.

Președintele Nicușor Dan a promis de mai multe ori că va prezenta un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, însă până în acest moment nu a făcut-o. Administrația Prezidențială a transmis în luna august, la solicitarea HotNews, că raportul va fi mai amplu și că se afla la vremea respectivă în etapa de redactare.