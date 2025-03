Elena Lasconi, noi declarații privind retragerea candidaturii în favoarea lui Bolojan: „A spus că nu doreşte, dar probabil că vrea să fie împins în faţă”

Președinta USR a declarat, marți, că a avut o discuție cu Ilie Bolojan pe tema unei posibile candidaturi ale președintelui interimar la alegerile din mai, spunând că acesta i-a comunicat că nu își dorește acest lucru, însă ea crede că „vrea să fie împins în față”, potrivit News.ro.

Întrebată marți la Digi24 dacă aşteaptă să intre în cursa electorală Ilie Bolojan, Lasconi a spus: „Eu mi-aş dori să facă lucrul acesta, am avut şi o discuţie cu dumnealui. Dânsul a spus că nu doreşte, dar probabil că vrea să fie împins în faţă şi uite, o fac eu, pentru că consider că România are nevoie de un preşedinte serios”, notează sursa citată.

Despre Ilie Bolojan, lidera USR a mai spus că este „un om serios şi încă de la prima întâlnire, de după turul întâi, a spus că ar trebui să facă o construcţie serioasă de dreapta.

Elena Lasconi a vorbit la postul de televiziune și despre varianta schimbării candidatului susținut de coaliție la alegerile prezidențiale: „Dacă coaliţia şi-ar schimba candidatul şi am face nişte sondaje foarte serioase, eu le-aş recomanda să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan şi aş vedea, de exemplu, în sondajele respective, că are şanse să ajungă preşedinte, eu l-aş susţine pe domnul Bolojan”, a spus ea.

Este a doua oară când Elena Lasconi susține că ar renunța la candidatura sa în favoarea lui Ilie Bolojan, după ce, luni, a răspuns că „totul e negociabil” când a fost întrebată de acest scenariu.

Elena Lasconi anunță că USR va face un sondaj

Elena Lasconi a vorbit și despre un sondaj al partidului USR, care va fi publicat pe 10 martie, privind alegerile prezidențiale. Candidata USR la Președinția României a menționat că va fi măsurat și Ilie Bolojan, dar și persoane „în zona asta a izolaționiștilor”.

„Avem mai multe variante, şi cu sau fără (n.red.: Călin Georgescu), am zis să fie măsurată şi soţia (nr. Cristela Georgescu), şi Puric, şi Anca Alexandrescu şi mai mulţi. E ţopăială mare în zona asta a izolaţioniştilor, practic sunt două culoare, culoarul adevărului şi culoarul percepţiei”, a declarat Lasconi.