Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară a fost externat de la Psihiatrie și adus la audieri. Opt ordine de protecție emise împotriva lui

Elevul de 13 ani, care în data de 19 octombrie a comis un atac cu cuțitul într-o școală din municipiul Bistrița, rănind o profesoară și doi elevi, a fost externat, marți, de la Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca și adus la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, potrivit Agerpres.

Tot marți, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a primit adresa din partea Școlii gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde a avut loc atacul, prin care a fost comunicată decizia Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație de exmatriculare a elevului de 13 ani, a precizat inspectorul școlar general, Vasile Șteopoaie.

Potrivit lui Șteopoaie, în decizia de exmatriculare se precizează că băiatul de 13 ani se poate reînscrie la școală începând cu anul școlar viitor, însă într-o altă unitate de învățământ.

În același context, Judecătoria Bistrița a admis cererile privind ordinele de protecție cerute, inițial, de șase elevi și de profesoara de 28 de ani, care a stat internată o săptămână în spital în urma rănilor suferite.

Totodată, potrivit datelor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în data de 26 octombrie a fost cerut și emis un al optulea ordin de protecție față băiatul de 13 ani, cerut de un alt elev de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare”.

În toate cele opt cazuri, Judecătoria Bistrița a decis ca ordinele de protecție să fie emise pe o durată de 12 luni, iar agresorul de 13 ani să fie obligat să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de victime, față de domiciliile și reședințele acestora și față de școala unde a avut loc atacul și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Totodată, agresorului i s-a interzis să aibă orice fel de contact cu victimele – telefonic, prin corespondență, mesaje electronice sau în orice alt mod, direct sau indirect.

Cum s-a petrecut atacul de la școala din Bistrița

O profesoară de matematică de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a fost atacată săptămâna trecută de un elev de clasa a VII-a, care avea asupra lui un cuțit. Un alt elev, care a intervenit pentru a o ajuta pe profesoară, a fost și el rănit.

În ziua atacului, elevul s-a prezentat la şcoală cu o cască de tip militar, cu o cagulă, mănuşi şi cu un biceag, au stabilit procurorii.

În baia unde s-a echipat înainte de atac anchetatorii au găsit mesaje în limba engleză şi „însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă”.

Procurorii au constatat că elevul agresor nu regretă fapta şi nici nu pare a avea remuşcări.

Cu câteva zeci de minute înainte de atac, elevul a anunțat pe contul său TikTok ce va face, a scris site-ul local Bistrițeanul. Un cont de TikTok cu numele de utilizator andy_1919_14 a postat o serie de story-uri, în care băiatul susține că pregătea atacul de opt luni. El apare în imagini purtând o cagulă și o cască de airsoft. Bistrițeanul scrie că acest cont aparține elevului de clasa a VII-a.

„Pregătesc asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, a anunțat acesta în video și story-urile postate.