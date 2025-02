Elon Musk a reacționat după ce Călin Georgescu a fost ridicat de poliție și dus la audieri: „Este o mizerie” / Mesaje în serie ale miliardarului din echipa lui Trump

Elon Musk, parte a echipei președintelui american Donald Trump, a postat și a redistribuit miercuri mesaje critice despre „arestarea omului care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile din România”. Nu este prima dată când a făcut acest lucru.

Miliardarul Elon Musk, CEO-ul Tesla și proprietarul rețelei X, a reacționat rapid miercuri după ce Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști și condus la Parchet pentru audieri.

„Tocmai l-au arestat pe omul care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România. Asta e o mizerie”, a scris Musk pe X.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu

Musk a distribuit apoi un alt mesaj, al activistului american conservator Jack Posobiec, care făcea referire la discursul vicepreședintelui JD Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, în care acesta a criticat ceea ce el a perceput a fi problemele democrației europene.

Mesajul conceput sub forma unei meme, ironizează practic reacțiile nemulțumite ale europenilor la discursul lui Vance:

„JD: UE a abandonat valorile tradiționale. Tocmai ați anulat alegerile din România

Liderii UE: Minciuni! Rușine! Fasciști!

Tot, UE: Îl arestează pe candidatul la președinția României și pe susținătorii săi imediat ce JD pleacă”.

JD: The EU has abandoned traditional values. You just overturned the elections in Romania



EU Leaders: Lies! Disgrace! Fascist!



Also EU: *arrests Romanian presidential candidate and his supporters as soon as JD leaves*