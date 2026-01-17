Elon Musk a dat în judecată OpenAi și Microsoft și cere despăgubiri uriașe

Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

Elon Musk solicită până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, susținând că el merită să primească „câștigurile necuvenite” pe care acestea le-au obținut din sprijinul pe care l-a acordat la început startup-ului de inteligență artificială, potrivit unui document depus vineri la tribunal și citat de Reuters.

OpenAI a câștigat între 65,5 miliarde și 109,4 miliarde de dolari din contribuțiile datorită lui atunci când a cofondat OpenAI în 2015, iar Microsoft a câștigat între 13,3 miliarde și 25,1 miliarde de dolari, susține Musk în documentul depus la curtea federală înaintea procesului său împotriva celor două companii.

OpenAI a calificat procesul drept „nefondat” și parte a unei campanii de „hărțuire” din partea lui Musk. Un avocat al Microsoft a declarat că nu există dovezi că compania „a ajutat și a fost complice” al OpenAI.

Musk, care a părăsit OpenAI în 2018 și conduce acum xAI care are chatbotul Grok, susține că operatorul ChatGPT, OpenAI, și-a încălcat misiunea stabilită la fondare într-o restructurare de mare amploare pentru a deveni o entitate cu scop comercial .

Un judecător din Oakland, California, a decis luna aceasta că procesul se va desfășurat cu juriu. Procesul se preconizează că va începe în aprilie.

În documentul depus, Musk afirmă că a contribuit cu aproximativ 38 de milioane de dolari, 60% din finanțarea inițială a OpenAI, a ajutat la recrutarea angajaților, a pus în legătură fondatorii cu persoane cheie și a conferit credibilitate proiectului la momentul creării acestuia.

„La fel cum un investitor timpuriu într-o companie start-up poate obține câștiguri cu mult mai mari decât investiția inițială a investitorului, câștigurile ilicite obținute de OpenAI și Microsoft – și pe care domnul Musk are acum dreptul să le recupereze – sunt mult mai mari decât contribuțiile inițiale ale domnului Musk”, susține Musk.

În documentul depus se menționează că contribuțiile lui Musk la OpenAI și Microsoft au fost calculate de martorul său expert, economistul financiar C. Paul Wazzan.

Musk ar putea solicita daune penalizatorii și alte sancțiuni, inclusiv o eventuală ordonanță judecătorească, dacă juriul va considera că una dintre companii este răspunzătoare, se menționează în documentul depus, fără a se specifica forma pe care ar putea-o lua o eventuală ordonanță judecătorească.