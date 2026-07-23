Elon Musk nu mai dorește ca Tesla să producă doar mașini electrice, iar asta pune presiuni tot mai mari pe companie

Pe măsură ce Elon Musk își mută atenția către roboți și inteligență artificială, el insistă ca investitorii să nu mai privească Tesla doar ca pe un producător auto. Totuși, pentru a finanța aceste pariuri, se bazează pe afacerea cu automobile, care se află sub o presiune tot mai mare, după cum au arătat rezultatele companiei din al doilea trimestru, publicate miercuri și citate de Reuters într-o analiză.

Tesla nu a atins estimările analiștilor privind profitul pentru perioada aprilie-iunie și, pentru prima dată în mai bine de doi ani, a raportat un flux de numerar liber negativ, întrucât producătorul de vehicule electrice și-a accelerat cheltuielile pentru infrastructura necesară ambițiilor sale în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 4% în tranzacțiile desfășurate după închiderea bursei.

Rezultatele sub așteptări în ceea ce privește profitul și numerarul au venit în ciuda unui număr record de livrări de vehicule în trimestru, deoarece creșterea prețurilor la combustibili, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, a stimulat cererea pentru vehicule electrice, în special în Europa, iar Tesla a instalat mai multe produse de stocare a energiei.

Mai multe vânzări de mașini Tesla, profituri mai mici pentru companie

Revenirea vânzărilor a reprezentat un aspect pozitiv, însă au existat și semne de presiune asupra activității de bază a companiei – producția și vânzarea de automobile.

Prețurile medii de vânzare mai mici au afectat profitabilitatea Tesla în condițiile în care compania se confruntă cu o concurență mai puternică pe principalele sale piețe. Venitul mediu obținut pentru fiecare Tesla vândută în trimestru a scăzut la 42.730 de dolari, de la 45.345 de dolari.

Veniturile obținute în SUA din creditele de reglementare privind emisiile de carbon, vândute de producătorilor auto tradiționali care nu respectau standardele de emisii, sunt de asemenea în scădere după o modificare a politicilor, diminuându-se cu aproximativ două treimi față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 146 de milioane de dolari.

Reducerea profitabilității diviziei auto va face mai dificilă finanțarea planurilor de investiții ale lui Musk, care dorește investiții de peste 25 de miliarde de dolari anul acesta. Suma este de aproape trei ori mai mult decât a cheltuit compania anul trecut pentru tehnologia de conducere autonomă bazată pe AI, robotaxiuri și roboți umanoizi.

„Acesta este un an cu investiții de capital uriașe, dar sunt convins că toate lucrurile în care investim vor genera randamente extraordinare”, a declarat Musk în cadrul conferinței telefonice cu analiștii, organizată după publicarea rezultatelor financiare.

Robotul „Optimus” al Tesla prezentat la Shanghai, Foto: Cfoto / Zuma Press / Profimedia

O veste bună pentru Tesla a venit din Europa

Pentru a-și îmbunătăți profitabilitatea, Tesla mizează pe software-ul său avansat de asistență pentru condus – denumit „Full Self-Driving Supervised” (FSD) – pentru a stimula viitoarele vânzări de automobile și creșterea veniturilor. Tesla a anunțat că a încheiat trimestrul cu aproximativ 1,5 milioane de abonamente FSD active, în creștere cu 56% față de anul precedent.

Compania a primit în aprilie aprobarea pentru implementarea FSD în Olanda, iar alte țări europene au autorizat tehnologia după aprobarea acordată de autoritățile olandeze. Tesla urmărește de asemenea obținerea aprobării și în China.

În timp ce o mare parte din evaluarea bursieră a Tesla se bazează pe promisiunea unor viitoare surse de venit cu marje ridicate de profit, nivelul investițiilor atrage o atenție sporită din partea piețelor financiare.

„Monetizarea rămâne principala preocupare după rezultatele financiare sub așteptări”, a declarat pentru Reuters Ryan Lee, vicepreședinte senior pentru produs și strategie la compania de produse tranzacționate la bursă Direxion. „Întrebarea este cât de repede vor începe aceste investiții să susțină evaluarea companiei.”

Tesla a realizat cheltuieli de capital de 5,8 miliarde de dolari în al doilea trimestru, de peste două ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut și decât în primul trimestru.

Acest lucru a împins fluxul de numerar liber la minus 1,1 miliarde de dolari. Analiștii estimaseră un consum de numerar de 3,3 miliarde de dolari.

Afacerea auto a lui Elon Musk, sub presiune

Tesla a livrat 480.126 de vehicule în al doilea trimestru, peste așteptările Wall Street și în creștere față de cele 384.122 de vehicule livrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Constructorul auto cu sediul în Austin a raportat venituri de 28,24 miliarde de dolari, mult peste estimarea medie a analiștilor, de 25,71 miliarde de dolari. Cu toate acestea, profitul ajustat a fost de 33 de cenți pe acțiune, comparativ cu estimarea medie a analiștilor de 51 de cenți pe acțiune, potrivit datelor LSEG.

Marja brută a diviziei auto a fost de asemenea de 16,3%, comparativ cu nivelul de 18,04% anticipat de analiști, potrivit datelor Visible Alpha.

Activitatea principală din domeniul auto rămâne atent monitorizată, în timp ce concurenții lansează modele mai noi, adesea la prețuri mai mici, iar compania continuă să se bazeze în mare măsură pe sedanul compact Model 3 și SUV-ul Model Y pentru volumul principal al vânzărilor.

Tesla a încercat să stimuleze cererea prin versiuni mai ieftine, inclusiv variante simplificate și mai accesibile ale modelelor Model 3 și Model Y lansate la sfârșitul anului trecut, precum și prin introducerea în această lună a unei versiuni Model Y cu șase locuri în Statele Unite, unde cererea a fost afectată după eliminarea unor importante facilități fiscale anul trecut.

Analiștii de pe Wall Street estimează că Tesla va livra aproximativ 1,7 milioane de vehicule în 2026. Acest lucru ar implica o creștere față de nivelul înregistrat anul trecut.

Autoturisme Tesla fotografiate în timpul unei rechemări în service în Statele Unite, FOTO: Ben Margot / AP / Profimedia

Tesla rămâne cel mai valoros producător auto din lume

Divizia Tesla de producție și stocare a energiei a devenit un factor important de echilibrare pentru afacerea auto, fiind susținută de cererea pentru baterii de mari dimensiuni destinate rețelelor electrice, care sprijină energia regenerabilă, centrele de date și stabilitatea rețelelor de electricitate.

Tesla a instalat produse de stocare a energiei cu o capacitate totală de 13,5 GWh în trimestru, în creștere față de 8,8 GWh în primul trimestru și 9,6 GWh în aceeași perioadă a anului trecut.

Însă investitorii și-au concentrat tot mai mult atenția asupra eforturilor lui Musk în domeniul conducerii autonome și al roboticii, căutând dovezi mai clare că strategia Tesla privind autonomia trece de la stadiul de promisiune la realitate comercială.

Acțiunile Tesla au scăzut cu peste 15% de la începutul acestui an. Însă, având o capitalizare bursieră de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari, compania rămâne de departe cel mai valoros producător auto din lume, reflectând așteptările investitorilor că software-ul de conducere autonomă, stocarea energiei, robotaxiurile și roboții umanoizi ar putea genera, în cele din urmă, o creștere cu marje de profit mai ridicate decât simpla vânzare de automobile.

Următoarea cea mai valoroasă companie auto din lume, Toyota, are o capitalizare pe bursă de 213 miliarde de dolari.