Emiratele Arabe Unite avertizează că iranienii își „supraestimează cărțile” în negocierile de pace

Există o „șansă de 50-50” ca Statele Unite și Iranul să ajungă la un acord de pace, a declarat vineri consilierul prezidențial al Emiratelor Arabe Unite, subliniind că Teheranul are tendința de a-și „supraestima cărțile” de joc, relatează Reuters.

La începutul lunii aprilie, Pakistanul a mediat o încetare a focului între SUA și Iran pentru a pune capăt războiului care a zguduit economia globală și a perturbat comerțul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Însă negocierile dintre Washington și Teheran pentru semnarea unui acord de pace pe termen lung, care să ducă de asemenea la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, nu au dat rezultate până acum.

Emiratele Arabe Unite privesc cu circumspecție negocierile cu Iranul

„Există o șansă de 50-50 să ajungem la un acord. Îngrijorarea mea este că iranienii au negociat întotdeauna dintr-o poziție exagerată”, a declarat Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, la conferința Globsec de la Praga.

„Nu este ceva nou. De-a lungul anilor au ratat multe oportunități din cauza tendinței de a-și supraestima cărțile. Sper că nu vor face asta și de data aceasta”, a spus Gargash.

El a adăugat că regiunea are nevoie de o soluție politică și că un al doilea val de atacuri militare ar complica și mai mult situația.

Gargash a subliniat că negocierile care vizează exclusiv obținerea unei încetări a focului riscă să creeze premisele unui conflict viitor, dacă nu rezolvă problemele de fond.

„Nu asta căutăm”, a adăugat el.

Statul din Golf avertizează că Europa trebuie să abordeze cu interes maxim situația din Strâmtoarea Ormuz

Iranul a atacat în mod repetat ținte de pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite în timpul conflictului, inclusiv prin lovituri asupra infrastructurii civile și a unor zone din apropierea facilităților militare americane găzduite de statul din Golf.

Oficialii de la Abu Dhabi au declarat că atacurile iraniene cu drone și rachete au lovit instalații de desalinizare, facilități energetice și zone din jurul capitalei și ale orașului Dubai.

Gargash a avertizat că orice formă de control asupra Strâmtorii Ormuz ar crea un precedent periculos, prin politizarea acestei căi maritime strategice și transformarea ei într-un instrument de presiune al Iranului.

El a spus că modificările status quo-ului în strâmtoare ar avea consecințe globale serioase, inclusiv pentru Europa, îndemnând statele europene să trateze problema ca fiind direct legată de securitatea lor energetică și de interesele comerciale.

Gargash a mai afirmat că Strâmtoarea Ormuz trebuie să revină la statutul său de dinainte de război, ca rută maritimă internațională care garantează fluxul liber de energie, comerț și trafic maritim, așa cum a fost timp de decenii.