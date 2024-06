Emmanuel Macron a dezvăluit când va începe Franța să-i antreneze pe piloții ucraineni pe avioanele de vânătoare Mirage

Franța va începe instruirea piloților și mecanicilor ucraineni pe avioanele de luptă Mirage 2000-5 „în zilele următoare”, a anunțat vineri președintele francez Emmanuel Macron, potrivit CNN.

Macron nu a vrut să dea detalii suplimentare privind numărul și sursa avioanelor pe care Franța intenționează să le furnizeze Ucrainei, în cadrul unei coaliții internaționale, „dintr-o preocupare pentru eficiență”, a spus el.

Antrenarea piloților ucraineni se va desfășura pe teritoriul Franței, a precizat Macron.

„Întotdeauna am avut un mod de a face lucrurile, precizând numerele odată ce armele sunt livrate și folosite – acest lucru este mai eficient și îi ajută mai puțin pe inamicii noștri”, a adăugat liderul francez, vorbind la Paris într-o conferință de presă alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la evenimentele dedicate Debarcării din Normandia.

Presat de jurnaliști să ofere detalii dacă Franța va desfășura instructori militari în Ucraina, el a spus că încă nu există „niciun tabu” în legătură cu acest lucru.

„Cine am fi noi să cedăm în fața amenințărilor Rusiei și s-o lăsăm să decidă de facto că Ucraina nu are suveranitatea de a invita companii sau instructori (pe teritoriul său)?”, a mai afirmat Macron.

Cu toate acestea, a adăugat el, Franța va trimite în Ucraina aproximativ 20 de experți tehnici din diferite ministere pentru a ajuta Kievul să se adapteze la standardele Uniunii Europene.

Şeful statului francez anunțase joi seară că Parisul intenţionează să livreze Ucrainei avioane de luptă Mirage 2000-5 până la sfârşitul anului, iar pentru aceasta, piloţii ucraineni vor fi pregătiţi în Franţa începând din această vară. De asemenea, el a spus că Franţa se oferă să antreneze 4.500 de soldaţi ucraineni pe teritoriul său. Liderul francez a negat că aceste măsuri ar fi „un factor de escaladare”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat însă vineri că Macron şi-a declarat sprijinul absolut pentru Kiev şi că el pregătește astfel implicarea directă a Franţei în conflictul din Ucraina.

„Având în vedere că Franţa este membră a NATO, membră a UE, un mare stat european, noi considerăm că aceste declarații sunt foarte, foarte provocatoare, inflamând tensiunile de pe continent, și nu conduc la nimic pozitiv”, a spus Peskov, în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg

Tensiunile dintre Franța și Rusia au crescut după ce Macron a evocat posibilitatea de a trimite instructori francezi în Ucraina şi nu a exclus posibilitatea desfășurării de soldaţi francezi acolo.

Kremlinul a transmis că nu exclude opţiunea de a-i lua drept ţintă pe instructorii francezi, dacă aceștia vor fi trimişi în Ucraina.

Separat, firma franco-germană din domeniul apărării KNDS a semnat vineri două contracte cu guvernul ucrainean pentru a lansa producția de piese de schimb pentru obuzierele CAESAR și obuzele de artilerie de 155 de mm de fabricație franceză în Ucraina.

