ULTIMA ORĂ Emmanuel Macron l-a primit pe Volodimir Zelenski, înaintea summitului de joi. Franța va oferi Ucrainei un sprijin militar suplimentar de 2 miliarde de euro, anunță liderul de la Palatul Élysée

Franța va oferi aproximativ 2 miliarde de euro (2,15 miliarde de dolari) ajutor militar suplimentar Kievului, a anunțat miercuri președintele Emmanuel Macron, acuzând Rusia de reinterpretarea și rescrierea recentelor acorduri de încetare limitată a focului în Ucraina, informează Reuters, AFP și Sky News.

„Pot anunța astăzi 2 miliarde de euro de sprijin militar suplimentar pentru Ucraina”, a declarat Macron, într-o conferință de presă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Paris.

Macron a adăugat că rachetele antitanc, rachetele sol-aer și dronele fac parte din noul ajutor în materie de echipamente militare care urmează să fie furnizat Kievului.

„Este vorba despre Ucraina”, a precizat el.

Cei doi lideri au vorbit înaintea unui summit ce reunește aproximativ 30 de lideri, care va avea loc joi și care vizează consolidarea ajutorului pentru Ucraina, aceștia urmând să discute despre încetarea limitată a focului și despre un viitor rol european care să descurajeze Rusia să efectueze noi atacuri odată ce va exista un acord negociat.

„Ucraina și-a dat acordul pentru o încetare a focului fără condiții. Ne așteptăm la același angajament din partea Rusiei”, a mai declarat Macron, adăugând că este prea devreme pentru a ridica sancțiunile europene împotriva Rusiei.

Președintele francez a mai afirmat miercuri că Rusia trebuie să accepte o încetare a focului de 30 de zile, oferită de Ucraina, „fără precondiții”, acuzând Moscova că arată în continuare o „dorință de război”.

Vorbind alături de Zelenski, Macron a precizat că aceasta este acum o „fază decisivă pentru a pune capăt războiului de agresiune” purtat de Rusia împotriva Ucrainei și a salutat Kievul pentru că și-a „asumat riscul păcii”.

Emmanuel Macron a insistat că Rusia reinterpretează ceea ce a fost convenit în cadrul discuțiilor privind încetarea focului.

„Observ astăzi că Rusia este întotdeauna tentată să reinterpreteze ceea ce discutăm și convenim, prin enumerarea de noi condiții”, a spus liderul de la Palatul Élysée.

„Departe de a dovedi că dorește pacea, Rusia continuă în fiecare zi să lovească intens teritoriul Ucrainei, inclusiv ținte civile. Condamnăm aceste bombardamente”, a punctat el.

Dupa ce a anunțat că Franța va oferi sprijinul militar suplimentar de 2 miliarde de dolari pentru țara devastată de război, el a reiterat că Moscova nu poate dicta condițiile pentru o pace durabilă în Ucraina.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca SUA să fie în măsură să îl determine pe liderul rus Vladimir Putin să accepte o încetare a focului.

„Credem că America va fi suficient de puternică pentru a-l determina pe Putin să accepte o încetare necondiționată a focului”, a spus el.

Declarația lui a venit după ce Moscova a înaintat mai multe condiții pentru încetarea atacurilor în Marea Neagră, negociată de Washington.

Comunitatea internațională ar trebui să continue să pună presiune pe Rusia, a mai afirmat Zelenski, în conferința susținută alături de Macron.

Liderul ucrainean a sosit miercuri la Paris, unde a fost primit de Emmanuel Macron în această seară, înainte de summitul de mâine al „coaliției bunăvoinței”, adică a țărilor dispuse să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina.

Zelensky has arrived at the Élysée Palace, where he was welcomed by Macron. pic.twitter.com/FfEkhaNcBn