„Epurare” la vârful armatei Chinei: SUA monitorizează „cu interes” căderea răsunătoare a celor mai puternici generali ai lui Xi

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Statele Unite urmăresc „cu interes” reorganizarea ierarhiei militare din China după demiterea zgomotoasă a celui mai puternic general al acestei țări, scrie AFP.

„Cred că acest lucru se înscrie într-o tendință observată în ultimii ani, și anume epurarea conducerii militare. Ei cheltuiesc foarte mulți bani pentru armata lor și este evident că unii dintre acești oameni fură acești bani, iar ei încearcă să remedieze această situație”, a declarat șeful diplomației americane, întrebat pe această temă în cadrul unei audieri în Congresul SUA concentrată pe politica americană față de Venezuela.

„Este vorba, așadar, de o problemă internă a sistemului lor. Evident, ei nu ne împărtășesc aceste informații și nu ne vorbesc despre ele în detaliu, dar este cu siguranță ceva ce urmărim cu interes”, a adăugat Rubio.

Sâmbătă, Beijingul a anunțat deschiderea unei anchete împotriva generalului Zhang Youxia, unul dintre cei mai înalți responsabili ai comandamentului său militar suprem, pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism frecvent utilizat pentru a desemna corupția.

Un alt general, Liu Zhenli, de asemenea membru al Comisiei Militare Centrale (CMC), a fost și el înlăturat.

De la preluarea conducerii Partidului Comunist în 2012, președintele Xi Jinping duce o campanie viguroasă împotriva corupției, atât în mediul civil, cât și în cel militar, notează agenția franceză de știri.