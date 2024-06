Eu cu cine votez? Cine candidează la Primăria Sectorului 6: primarul, viceprimarul, ambii absolvenți de Științe politice, și o campioană la sărituri

În cursa pentru Primăria Sectorului 6 s-au înscris 10 candidați. Cel mai bine cotați în sondaje sunt actualul primar, Ciprian Ciucu (Alianța PSD-PNL) și Mihaela Ștefan (Alianța Dreapta Unită), până acum viceprimar la Sectorul 6. În cursă a intrat și o campioană la sărituri – Monica Iagăr (AUR).

Pentru funcția de primar al Sectorului 6 au fost validate 10 candidaturi:

Ciprian Ciucu – PSD-PNL

Monica Iagăr – AUR

Valentin Licxandru – Partidul Alternativa Dreaptă

Mihaela Ştefan – Alianţa Dreapta Unită (USR – PMP – Forţa Dreptei)

Constantin Oprea – PRM

Valeriu Gâdiuţă – Partidul Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi (D.R.E.P.T.)

Cristina Bordianu – REPER

Danil Tulugea – SOS România

Daniel Pintileasa – PUSL

Valentin Florea – independent

Cine este Ciprian Ciucu, ce pregătire și ce avere are?

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, candidează pentru un nou mandat din partea alianței PSD-PNL.

Ciucu este născut pe 16 martie 1978, este căsătorit și are un copil. Înainte de a fi primarul Sectorului 6, în 2019-2020 a fost președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Înainte de asta a lucrat aproape 10 ani ca expert în creșterea capacității administrative, expert politici publice, expert evaluare administrație publică, expert comunicare și relații publice.

Ciucu este licențiat în Științe politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative/ Facultatea de Științe Politice. Mai are un master în Politici Publice și Integrare Europeană la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Potrivit declarației de avere, Ciucu are împreună cu soția un teren de circa 5.000 de metri pătrați la Dâmbovicioara, un teren de 500 de metri pătrați la Clinceni, moștenit, două apartamente – unul de 33 de metri pătrați și unul de 60 de metri pătrați -, deținut împreună cu soția, și un Renault din 2023. În conturi are aproximativ 27.000 de lei, circa 33.000 de euro și un credit de 46.000 de euro, plus un credit de 75.200 lei luat de soție.

Ciucu a încasat în 2023, din salariul de primar, 214.810 de lei, iar soția a luat 89.360 de lei din management financiar, la care se adaugă venituri de circa 2.900 de euro din chirie.

Cine este Mihaela Ștefan, ce pregătire și ce avere are?

Mihaela Ștefan candidează la Primăria Sectorului 6 din partea Alianței Dreapta Unită.

Este născută pe 25 octombrie 1986, în 2008 și-a luat licența în științe politice la SNSPA. De atunci a lucrat în mediul privat, în vânzări, retail și industria automotive.

A intrat în viața politică în 2018, când a semnat adeziunea la PLUS, partidul lui Dacian Cioloș.

Mihaela Ștefan este din 2020 viceprimar al Sectorului 6, în primăria condusă de Ciprian Ciucu. A coordonat asistența socială, administrarea școlilor și cultura.

Potrivit declarației de avere, are două apartamente, unul deținut împreună cu o altă persoană, circa 54.000 lei și 13.000 de euro în conturi, un credit de 49.600 euro la bancă, scadent în 2033. Din indemnizația de viceprimar a câștigat în 2023 212.161 lei.

Cine este Monica Iagăr, ce pregătire și ce avere are?

Monica Iagăr este candidata AUR la Primăria Sectorului 6.

S-a născut pe 1 aprilie 1973, Sighetu Marmației, a absolvit Academia de Educație și Sport din București. Este fostă atletă, obținând medalia de aur la Europenele din 1998, la săritura în înălțime. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2000 și în 2004.

În 1996, a fost suspendată 6 luni pentru dopaj. Între 2016 și 2017, a ocupat funcția de președinte interimar al CS Dinamo.

Potrivit declarației de avere, are trei case, două apartamente, 40.000 de euro în cont și un credit de 35.000 de euro.

Anul trecut, a încasat o pensie de 116.796 lei , o rentă viageră de 62.500 lei, iar soțul a încasat 39.000 lei din privat.