EXCLUSIV. Acum ultimul sondaj AtlasIntel. Ce categorii au împins-o în calcule pe Anca Alexandrescu pe locul 1, aproape la egalitate cu Băluță. Cum stau Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu

Conferință de presă organizată pentru anunțarea candidatului independent susținut de partidul AUR, Anca Alexandrescu, la funcția de primar general al capitalei, în București, pe 3 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Aflată în premieră pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu punctează la mai multe capitole, arată datele unui sondaj de opinie realizat de AtlasIntel pentru HotNews. Sondajul arată că ar putea votată de cele mai multe femei, dintre toți candidații.

O altă surpriză e aceea că generația „decrețeilor” optează în proporția cea mai mare pentru Anca Alexandrescu, dintre toți candidații.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de respondenți din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. Ce înseamnă metoda „recrutare digitală aleatorie” puteți citi aici.

Anca Alexandrescu primește cele mai multe voturi din partea bucureștencelor, arată datele sondajului AtlasIntel.

Potrivit cercetării, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei este votată de 25.4% dintre femei și este urmată de Daniel Băluță (PSD) – 19.8%, de Ciprian Ciucu (PNL) – 19.4% și de Cătălin Drulă – 15.2%. Ana Ciceală nu e departe de Drulă la acest capitol, cu 13.6% dintre femei.

Preferata celor cu școala primară, dar și a celor cu venituri mari

Vedeta Realitatea Plus ia 61.4% din voturile celor cu școală primară, dar și cele mai multe voturi din partea populației cu venituri mai mai mici de 3.000 de lei (27.2%), cu venituri între 3.000 și 5.000 de lei – 34.2%, dar și în rândurile celor cu venituri între 5.000 și 7.000 de lei – 27.4%.

La categorii de vârstă, Anca Alexandrescu obține cele mai multe voturi de la cei aflați între 50-59 de ani – 41.8%, 60-69 de ani – 31% și 70+ – 34.2%.

Cel de-al treilea și ultimul sondaj pe care compania AtlasIntel l-a realizat pentru HotNews în această campanie o arată pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 0,1% în fața lui Daniel Băluță, ceea ce semnifică practic egalitate. Iar Ciprian Ciucu îi urmează la mai puțin de 4%, menținând cursa extrem de strânsă.

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.