Exemplul lui Meloni pentru România. E timpul să-i spunem lui Donald Trump că o să-i dăm banii, dar nu din banii copiilor și nepoților

Donald Trump a susținut că Giorgia Meloni, premierul Italiei, l-a rugat până la implorare să facă o poză cu el la summitul G7. Giorgia Meloni a răspuns sec și demn: „Nici Italia şi nici eu nu implorăm niciodată”. Noi de ce implorăm?

Fostul ambasador SUA în România, Adrian Zuckerman, a spus că „Am fost la Washington săptămâna trecută. Americanii știu tot ce se întâmplă aici”.

Zuckerman: Americanii susțin guvernul Veștea

Din punctul de vedere al americanilor este foarte bine dacă trece guvernul Veștea, a declarat Zuckerman, citat de Știri pe surse.

Apropiat de o parte a administrației Trump, Adrian Zuckerman este un om cu acces la informații. În același timp, e un personaj politic realist. În momente dificile pentru democrația din România, a inițiat scrisoarea celor foști 7 ambasadori ai SUA în care diplomații au considerat că avem de ales între Putin și Vest.

Avocat de profesie, Zuckerman are o bună relație cu cifrele. Prin urmare el știe că nici o țară care se respectă nu poate accepta că un teren modest și câteva studii de fezabilitate pot valora 210 milioane de euro.. Atât a plătit cetățeanul român pentru proiectul pe hârtie al mini centralelor nucleare de la Doicești, inițiat de o firmă americană și finanțat de Nuclearelectrica, firmă de stat românească.

Profitorii de război nu au pașaport

Suma vădește o disproporție evidentă față de orice realitate economică. Cheltuielile Nuclearelectrica reprezintă, la celălalt capăt al contractelor, venituri neexplicite care au intrat în buzunare private.

Jurnalista Claudia Pîrvoiu, de la HotNews, a documentat de ani de zile ce se întâmplă la Doicești. În încă un an se va ajunge la 900 de milioane de euro, conform infromațiilor oficiale de la statul român.

Când Ilie Bolojan a intervenit și a arătat cu degetul gaura neagră, normal că „americanii” s-au enervat. Am folosit ghilimelele la „americani”, pentru că cei a căror profesie e să vândă studii de fezabilitate la preț de mine de diamant nu au altă cetățenie decât cea a șmecheriei universale. Nu sunt americani, nu sunt români, nu sunt eschimoși. Sunt profitori.

Ei beneficiază de pe urma unui război nedeclarat, pornit de cei puternici contra celor slabi. Pașaportul nu face nicio diferență. Trăim în epoca prădătorilor, cum a spus Sever Voinescu, într-un recent interviu.

Ce spun datele obiective

Aici suntem. Să vorbim pe cifre, domnule fost ambasador Adrian Zuckerman și domnule actual ambasador Darryl Nirenberg.

România împrumută 4,5 miliarde de euro pe lună. Nu avem de unde plăti un miliard ca să „facem frumos” în fața cartelului de la Doicești, ale cărui buzunare sunt la Washington. Și nici nu vrem.

O să ne îndeplinim datoriile de stat NATO. O să cumpărăm armament din SUA. O să continuăm să ne facem că nu vedem că gigantul american Google încasează 100-120 de milioane de euro pe an din publicitatea din România, bani neimpozitați aici. Asta în timp subsidiara Google din România nu plătește impozit pe profit, pentru că e al patrulea an pe pierdere.

Ne plătim datoriile

La fel se întâmplă la Facebook. La fel s-a întâmplat cu Microsoft, care ne-a facturat licențe pe care nu le folosea nimeni în aparatul de stat.

OK, uneori suntem incompetenți și prostia ne costă. De pildă, când nu ne-am ținut de cuvânt în privința „rebate”-ului din industria cinematografică. Au venit mari producători americani. Am promis facilități, prin lege, și nu ne-am ținut de cuvânt.

Dar ne stingem toate aceste datorii, din banii noștri. În general, românii sunt serioși când e vorba de achitarea creditelor. În toată lumea, cei nevoiași plătesc primii.

Bugetul nu e moștenit de la părinți, ci împrumutat de la copii

Sigur că există multe firme americane care sunt modele de integritate în România. Unele au adus standarde de aur pe piețele lor. Angajații români au avut enorm de învățat. Dar și aceste firme sunt nervoase când politica le deformează piața.

Nu ne puneți să achităm combinații „gen Doicești” de sute de milioane din banii pe care i-am împrumutat de la copiii noștri. Știți și voi, americanii, cum se spune: țara nu e moștenită de la părinți, ci împrumutată de la copii.

La fel și bugetele. Noi le operăm, dar le vor deconta urmașii. Nu putem să cheltuim fără noimă cu ideea că oricum nu vom achita acum, ci cade pe generațiile viitoare.

Nu pe Nicușor Dan l-ați atins, ci pe noi toți

Președintele Donald Trump. Foto: Samuel Corum / CNP / DPA / Profimedia

Și mai e o chestiune, la care a reacționat și Giorgia Meloni. Nu ne insultați inteligența. Nu ne priviți de sus.

Când un om de ordine de la ”Board of Peace” l-a apucat de umăr pe Nicușor Dan, ca să-l îndepărteze de Donald Trump, a fost tratat urât președintele României. Și, prin el, noi am fost astfel tratați.

Înțelegem că Adrian Veștea ar semna orice i s-ar pune în față. A adăugat el 2 etaje la PUZ-ul unui hotel, după ce a primit 600.000 de euro. Suntem conștienți că va plusa la Doicești dacă va accede la onoarea la care n-a visat niciodată: cea de premier.

Vom vedea ce va decide Parlamentul, acum că a aflat că „americanii știu tot ce se întâmplă aici”. Foarte bine, e dreptul parlamentarilor să decidă. Să voteze guvernul Veștea, dacă așa simt ei că e bine.

Dar, vă rugăm, nu vă tratați aliații ca pe un copil de mingi. V-a spus-o și Meloni. În mijlocul Romei e o columnă în care un ochi atent poate vedea că sângele nostru s-a amestecat cu cel al italienilor. Semănăm.