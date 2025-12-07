Exit-poll alegeri București 2025. Cinci case de sondare și patru exit-poll-uri la ora 21:00, la ieșirea de la urne  

Exit poll-uri alegeri București. Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21.00 pentru alegerile la Primăria Capitalei

Primele date despre votul bucureștenilor la alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi anunțate la ora 21.00, când vor fi publicate rezultatele exit-polls. Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM).

Cine face exit-poll-uri pentru alegerile din București

Casele de sondare CURS-Avangarde (deținute de fostul jurnalist Iosif Buble, respectiv de sociologul Marius Pieleanu), acreditate de BEM, vor avea un exit-poll comun.

Celelalte case de sondare care vor oferi primele estimări ale votului sunt:

The Center for International Reserch and Analyses (CIRA) – deținut de sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș, conform termene.ro. În trecut, 20% din acțiuni le-a deținut și sociologul Marius Pieleanu, însă el a părăsit firma între timp.

IIC Bio-Trade Consulting SRL – deținută de Ionița Stanca, cu sediul în Maramureș. Obiectul de activitate al firmei este „comerț cu amanuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, conform termene.ro. La coduri CAEN secundare figurează „cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste”.

ARA Public Opinion SRL – deținută de Laurențiu Andrei Vasile, fostul ginere al fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu. El are 85% din acțiuni. De altfel, Laurențiu Andrei Vasile figurează și ca administrator la firma „Antena 3 S.A.”,

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne înainte de închiderea votării.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni, chemați la vot

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

La alegerile din București, sunt 17 nume pe buletinul de vot, deși doi candidați și-au anunțat retragerea din cursa pentru primăria Capitalei și susținerea pentru alți candidați.

Prezența la vot, crucială pentru rezultate

Prezența la vot la alegerile din București pentru Primăria Capitalei va fi un factor major în acest scrutin de duminică în condițiile în care ultimele sondaje au arătat diferențe mici între principalii candidați, ceea ce înseamnă că mobilizarea diferitelor segmente de votanți poate fi decisivă.

La ora 9.00, la două ore de la deschiderea urnelor, prezența la vot la alegerile din București era mult mai scăzută decât la ultimele două scrutine pentru Primăria Capitalei.

