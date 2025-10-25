Explozia din Rahova: Situațiile în care este interzisă montarea conductelor de gaze în cartiere de blocuri

Conductele pentru distribuţia gazelor pot avea pe acelaşi traseu, în subteran, cu al cablurilor de electricitate şi ţevile de termoficare, respectându-se distanţele minime de siguranţă şi unele măsuri de protecţie, însă există şi situaţii în care este interzisă montarea acestora în zonă de clădiri, potrivit unui răspuns al reglementatorului în energie ANRE, transmis la solicitarea HotNews.

În contextul exploziei devastatoare din 17 octombrie dintr-un bloc din cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei, soldată cu moartea a trei persoane, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a explicat că există o serie de condiţii pentru ca un distribuitor de gaze precum Distrigaz Sud Reţele să poată monta conducte pe acelaşi traseu cu alte utilităţi.

Autoritățile nu au transmis până în acest moment informaţii legate de modul în care erau configurate reţelele de gaze, de electricitate şi de termoficare în acea zonă, cum se situau unele faţă de celelalte şi dacă erau respectate normele privind distanţa între ele.

Conductele de gaze pot intersecta alte utilităţi, însă cu condiţia să se afle deasupra lor. În zona Rahova, conductele de gaze au fost montate după ce au fost instalate cablurile de electricitate, la începutul anilor 2000, înainte de privatizarea Distrigaz, au declarat pentru HotNews surse din domeniul distribuţiei gazelor.

Există cazuri în care este interzisă montarea conductelor de distribuţie:

În tuneluri şi galerii subterane;

În canale de orice categorie având comunicaţie directă cu clădiri, fără existenţa măsurilor de etanşare;

Trecerea conductelor de distribuţie a gazelor naturale sau a racordurilor prin cămine (n.red. de termoficare), canale şi construcţii subterane care aparţin altor utilităţi este interzisă.

Potrivit ANRE, la finalizarea lucrărilor se întocmește procesul-verbal de recepţie tehnică, comisia de recepție fiind alcătuită din reprezentanți ai executantului, responsabilului tehnic cu execuția, sudorilor PE/Ol, reprezentanții proiectantului, ai Inspectoratului de stat în construcții, reprezentantul administrației locale, beneficiar, alți specialiști în domeniu.

Distanţele minime între ţevile de gaze şi cablurile de electricitate

ANRE precizează că acolo unde pot fi montate conductele trebuie respectate distanţe minime faţă de restul utilităţilor. Distanţa minimă depinde de materialul și presiunea conductei de gaze. De regulă, conducta de gaze este deasupra.

La presiune joasă, redusă şi medie, distanţa minimă este de 0,5 metri între conductele de gaze din polietilenă şi alte conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV sau căminele acestor instalații.

În zona în care a avut loc explozia din Rahova, presiunea conductei este joasă, potrivit specialiștilor consultați de HotNews.

La presiune înaltă, distanţa minimă este de 1,5 metri. În cazul conductelor din oţel, distanţa minimă variază între 0,6 m şi 1,5 m.

Când nu este posibilă respectarea distanţelor, acestea pot fi reduse cu 20%, cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice:

Montarea conductelor în tub de protecţie;

Montarea răsuflătorilor pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale, la capetele tubului de protecţie.

Distanţele se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.

Cum a dat ANRE autorizaţie firmei acuzate că a rupt sigiliul pus de Distrigaz

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat în 17 octombrie avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, fără a face şi verificări.

Administratora blocului le-a declarat jurnaliştilor că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a face verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

ANRE a răspuns, la solicitarea HotNews, că a acordat firmei două autorizaţii, în 3 septembrie 2021 – una pentru proiectarea şi alta pentru execuția instalaţiilor de utilizare gaze pentru medie, redusă şi joasă presiune

Aceste autorizaţii sunt valabile până la data de 2 septembrie 2026.

De asemenea, au mai fost acordate două autorizaţii, în 21 octombrie 2021, una pentru proiectarea sistemelor de distribuţie şi alta de execuţie a sistemelor de distribuţie, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune.

Aceste două autorizaţii sunt valabile până la data de 20 octombrie 2026.

Firma a fost înfiinţată în iulie 2020, potrivit datelor Termene.ro.

În ceea ce priveşte faptul că firma a fost inactivată fiscal de către ANAF, în luna august, reprezentanţii ANRE spun că acest lucru nu are consecințe asupra activității pentru care a primit autorizaţie.

Distrigaz nu vrea să ofere acum informaţii despre respectarea normelor de siguranţă

HotNews a solicitat companiei Distrigaz să explice în ce măsură a respectat normele de siguranţă în zona Rahova, însă aceasta nu doreşte să ofere, în acest moment, răspunsuri.

„Înțelegem nevoia de a avea răspunsuri cu privire la evenimentul produs, însă ancheta fiind în defășurare nu putem da curs solicitărilor care vizează, direct sau indirect, furnizarea de informații ce au legătura cu obiectul anchetei și care pot influența derularea acesteia.

Distrigaz Sud Rețele colaborează îndeaproape cu organele de anchetă, cărora le pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, a răspuns Distrigaz.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei unde a avut loc explozia soldată cu trei morți este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori, a anunțat miercuri Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română.

„În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din proximitatea acesteia. Servesc la concluziile expertizei. La momentul de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E ipoteza principală”, a spus reprezentantul poliției.

Întrebat dacă se poate face o legătură între un scurcircuit și fisura din conductă, Cristian Gheorghe a subliniat că un astfel de verdict poate fi dat doar la finalul expertizei făcute de INSEMEX. El a precizat că nu polițiștii care fac anchetă pot stabili dacă în bloc a avut loc un scurtcircuit și nici, în cazul în care a existat, dacă acesta poate fi cauza fisurii din conductă.

El a precizat că, din datele pe care le au anchetatorii în prezent, gazele ar fi fost oprite în momentul în care s-a produs explozia.