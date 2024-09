Explozie la o benzinărie din Daghestan: Cel puțin 10 morți și 11 răniți

Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite după o explozie de la o benzinărie din republica rusă Daghestan, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență, relatează AFP.

Ministerul a spus pe Telegram că printre cei uciși se numără și doi copii. Bilanțul inițial vorbea de cinci morți și trei răniți.

