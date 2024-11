VIDEO Bunica Gherghina din Teleorman va juca în noul film „Nosferatu”, alături de Bill Skarsgard și fiica lui Johnny Depp. Ce spune regizorul despre ea

Bunica Gherghina din Teleorman, una dintre vedetele române de pe TikTok, a fost aleasă să joace în noul film „Nosferatu” în care rolurile principale vor fi interpretate de Bill Skarsgard, Nicholas Hoult și Lily-Rose Depp. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către regizorul Robert Eggers într-un amplu interviu acordat revistei Empire.

Eggers le-a povestit jurnaliștilor de la Empire, una dintre cele mai mari reviste din lume specializate pe industria cinematografică, că Bunica Gherghina a adus o notă în plus de autenticitate filmului și că faima de care aceasta s-a bucurat pe rețelele de socializare a ajutat-o să intre în pielea personajului.

„Ea e cunoscută sub numele de Bunica și are un cont de TikTok ținut de nepoata ei, unde gătește mâncare tradițională românească. Așa am găsit-o”, a explicat Eggers, un regizor cunoscut pentru atenția minuțioasă pe care o acordă celor mai mici detalii din filmele sale pentru a fi cât mai autentice.

„Avea ceva iscusință în fața camerei, pentru că a apărut în talk show-uri. Și are imaginație – ea este din sudul României, dar a făcut un accent transilvănean pentru film – Ceea ce eu nu aș putea să deosebesc, dar ea poate”, a mai spus el.

Deși are în portofoliu doar 3 filme, ultimul dintre ele fiind The Northman („Vikingul”) din 2022, Eggers este considerat deja un maestru al genului horror datorită primelor sale două pelicule: The Witch („Vrăjitoarea”) din 2015 și The Lighthouse („Farul”) din 2017. El a povestit pentru revista Empire și scena în care va juca Bunica Gherghina:

Thomas Hutter, agentul imobiliar jucat de Nicholas Hout sosește într-un mic sat din Transilvania în drum spre castelul Contelui Orlok din Carpați. După ce își face loc printr-o mulțime de actori, dansatori și muzicieni romi îmbrăcați în hainele lor tradiționale, Hutter intră într-un han în care „o doamnă bătrână deosebit de îndurerată, cu o interpretare remarcabil de realistă, încearcă disperată să-l avertizeze pe tânărul agent imobiliar să nu meargă la locuința lui Orlok”, după cum descrie Empire scena.

Bătrâna în vârstă de 74 de ani originară din Teleorman are aproape 700.000 de urmăritori pe TikTok și 8,9 milioane de aprecieri.

Bunica Gherghina, într-un film cu un titlu clasic în istoria cinematografiei

Noul film Nosferatu va avea premiera internațională în data de 25 decembrie, în timp ce în cinematografele din România va avea premiera în 3 ianuarie, potrivit Cinemagia. El va fi o readaptare în viziunea lui Eggers a filmului Nosferatu: Simfonia groazei din 1922 al regizorului german F.W. Murnau. Lungmetrajul lui Murnau este considerat atât unul de pionierat pentru genul horror, cât și un clasic al cinematografiei.

În filmul original din 1922 numele personajelor și anumite detalii ale poveștii au fost schimbate pentru a atrage mai mult publicul german. De exemplu, partea poveștii romanului lui Bram Stoker care se desfășoară în Marea Britanie este mutată în Germania iar numele contelui Dracula este schimbat în contele Orlok.

Însă nimeni nu și-a făcut iluzii cu privire la inspirația filmului. Întrucât Murnau nu a obținut niciodată aprobarea pentru lungmetraj din partea moștenitorilor lui Stoker, care murise cu doar 10 ani înainte, văduva scriitorului s-a adresat instanței. Ea a dat în judecată Prana Film, studioul german care a produs pelicula, și a obținut în justiție distrugerea tuturor copiilor sale. Însă câteva au supraviețuit iar restul e istorie: Nosferatu avea să devină un film de reper în istoria cinematografică.

Bill Skarsgard îl joacă pe Contele Dracula în noul film „Nosferatu”

În adaptarea de acum a lui Eggers rolul contelui va fi jucat de actorul suedez Bill Skarsgard, care a fost foarte apreciat pentru interpretarea rolului clovnului demonic Pennywise în cele două filme It, lansate în 2017 și 2019 și bazate pe romanul omonim al lui Stephen King.

El a făcut furori și într-un alt film horror mai recent, The Barbarian al cineastului american Zack Cregger, care a debutat surprinzător pe prima poziție a box office-ului după lansarea sa în septembrie 2022.

Ultimul său lungmetraj, noua adaptare a The Crow, filmul din 1994 marcat de moartea tragică a lui Brandon Lee, s-a bucurat însă de mai puțin succes.

Rolul feminin principal va fi jucat de actrița americană Lily-Rose Depp, fiica pe care Johnny Depp a avut-o cu cântăreața și actrița franceză Vanessa Paradis. Rose Depp este considerată o stea în ascensiune a Hollywood după interpretarea oferită în lungmetraje ca The Dancer (2016), A Faithful Man (2018), The King (2019) sau Wolf (2021). Cel mai recent ea a jucat rolul principal în apreciatul serial de dramă The Idol produs și difuzat de HBO.

Regizorul Robert Eggers a strâns o distribuție de top pentru noul său lungmetraj

Actorul britanic Nicholas Hoult, care la vârsta de doar 34 de ani are în palmares un Premiu BAFTA, două Premii Globul de Aur și un Premiu Emmy, va juca în noul film al lui Eggers rolul lui Thomas Hutter (Jonathan Harker în romanul lui Stoker), soțul personajului interpretat de Lily-Rose Depp.

Un alt actor britanic apreciat din noua generație de la Hollywood, Aaron Taylor-Johnson, despre care s-a zvonit insistent mai devreme în cursul acestui an că va fi ales pentru rolul lui James Bond, joacă și el în filmul lui Eggers.

Distribuția este completată de Emma Corrin, care a jucat-o pe prințesa Diana în al patrulea sezon al popularului serial The Crown de pe Netflix, Ralph Ineson (The Office, Game of Thrones, ultimele 3 filme Harry Potter), Simon McBurney (The Manchurian Candidate, The Last King of Scotland, The Theory of Everything, Mission: Impossible – Rogue Nation, etc.) și legendarul Willem Dafoe. Dafoe îl va juca în noul film Nosferatu pe prof. Albin Eberhart Von Franz, personaj inspirat de prof. Van Helsing din romanul lui Bram Stoker.

Robert Eggers a anunțat încă din 2015 că a primit finanțare pentru a face un „remake” al filmului clasic al lui Murnau, însă proiectul s-a confruntat în anii care au urmat cu o serie de amânări, regrese și probleme de altă natură care l-au făcut pe regizorul american să afirme în 2022 că lungmetrajul său Nosferatu „s-a năruit de două ori” înainte de a intra în cele din urmă în producție.

Niciun alt personaj nu a captat atât de mult imaginația Hollywood precum contele Dracula

În 2015, Guinness World Records l-a desemnat pe contele Dracula personajul literar cel mai ecranizat din istorie după ce a fost portretizat în 538 de filme (producţii cinematografice sau pentru televiziune). L-a devansat astfel pe rivalul său literar Sherlock Holmes, creat de Conan Doyle, care a avut 299 de apariţii în producţii de cinema şi televiziune.

Pe lângă filmul clasic al lui Murnau, printre cele mai cunoscute adaptări se numără se numără Dracula (1992), în regia lui Francis Ford Coppola, sau Dracula din 1931, versiune celebră datorită interpretării actorului Bela Lugosi.

În afară de Nosferatu lui Eggers, cele mai recente adaptări ale romanului lui Bram Stoker sunt The Last Voyage of Demeter, lansat în cinematografe în luna august a anului trecut, și Renfield, care a avut premiera în aprilie 2023.

Primul dintre ele a adaptat un capitol din romanul lui Stoker, şi anume partea în care sicriul acestuia este transportat din Transilvania către Anglia. The Last Voyage of Demeter („Ultima călătorie a lui Demeter”) l-a avut în spatele camerei pe André Øvredal, regizorul norvegian cunoscut pentru filme horror ca Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe și Scary Stories to Tell in the Dark.

În schimb, Renfield (tradus de cinematografele de la noi drept „Asistentul vampirului”) a fost mai degrabă un film de acțiune-comedie pentru care marea atracție a ținut de faptul că legendarul Nicolas Cage a intrat în pielea contelui Dracula. Filmul, care l-a adus pe Dracula în zilele noastre, s-a învârtit însă în jurul lui Renfield, sluga sa dezechilibrată din romanul lui Stoker. Rolul titular a fost interpretat tocmai de Nicholas Hoult, care acum va juca și în filmul lui Eggers.

Însă ambele filme Dracula de anul trecut au fost decepții, atât pentru criticii de film, cât și în ceea ce privește încasările obținute din vânzarea de bilete în cinematografe. Așteptările pentru Nosferatu al lui Eggers sunt la cu totul alt nivel.

