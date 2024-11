Marcel Ciolacu, despre ultimul document care dovedește că a zburat la Madrid cu un avion privat închiriat de Nordis: „Niciodată în viața mea nu am calătorit pe banii altcuiva”

Premierul Marcel Ciolacu a insistat că are toate facturile și chitanțele prin care să demonstreze că și-a plătit singur călătoriile, după ce G4Media a publicat un document care arată că liderul PSD a călătorit în 2022 la Madrid într-un avion privat închiriat de Nordis, alături de Sorin Docuz, Laura Vicol și alți doi lideri PSD.

„Vorbim de bani privați, nu vorbim de altceva. Sunt decizii pe care le-am luat eu în viață, unele bune, unele rele”, a răspuns Ciolacu, întrebat într-o emisiune la Antena despre ultimele dezvăluirile făcute de G4Media. „Toate plățile sunt făcute legal, ori prin ordin de plată ori direct. Am chitanțele datate, facturile”.

Jurnaliștii de la G4Media au publicat vineri documentul care arată că Marcel Ciolacu a zburat la Madrid, în 3 mai 2022, alături de apropiata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un avion privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionul s-au mai aflat Alfred Simonis (alături de soție), Sorin Grindeanu și Laura Vicol (însoțită de soțul său, co-acționar Nordis, Vladimir Ciorbă).

„Nu vreau să comentez nici cât de corecte sunt listele (nr. cu cei prezenți la bordul aeronavei). Nu vreau să intru (nr. în subiect). Eu niciodată în viața mea nu am călătorit pe banii altcuiva sau să am o vacanță plătită de altcineva. A fost o regula simpla a mea și a familiei mele. Nu am furat niciodată, nu am făcut niciun compromis care sa-mi dăuneze”, a replicat Marcel Ciolacu după ultimele dezvăluiri.

Este al doilea zbor pentru care G4Media prezintă dovezi că liderul PSD a folosit un jet privat închiriat de Ţiriac Air de la compania Nordis. Compania Nordis Group, deținută de soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, se află în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară în urma investigaţiei jurnalistice realizate de Recorder. Dezvoltatorul imobiliar care este azi în insolvență este acuzat că a încasat bani în avans de la mai multe persoane pentru construcţia a sute de apartamente pe care nu le-a realizat.

„Nu vorbim de bani publici, ci de bani privați. Fiecare dintre noi, la un moment dat, vrem să ne facem un fel, credem că noi că făcând suntem extraordinari. (…) Eu nu sunt om care face excese, sunt un om drămuit. Dar fiecare ne permitem câteodată să ieșim cumva din acest decor”, a mai spus președintele PSD.

Acest zbor la Madrid (3-5 mai 2022), al doilea din cele cinci documentate de G4Media.ro, are loc în aceeași lună și în același an în care liderii PSD au zburat la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022). La Nisa au zburat în aceeași formație, dar fără Sorina Stan (Docuz). Datele de naștere ale Sorinei Stan (Docuz) din documentele de zbor către Madrid coincid cu datele Sorinei Stan Docuz din actele firmelor investigate de-a lungul timpului de G4Media.ro.

Inițial, Ciolacu a zis că a mers cu avionul de linie. Apoi că va veni cu chitanțele. Nu a făcut-o

Inițial, Marcel Ciolacu a susținut că mers cu un avion de linie și că nu a folosit niciodată un jet închiriat de Nordis. După ce G4 a publicat documentul care arăta că a fost la bordul avionului privat, Ciolacu a susținut, de fiecare dată când a fost întrebat, că și-a plătit singur cheltuielile. El a admis că a mers la cursa de Formula 1 de la Nisa, cu fiul său, dar a spus că a făcut-o din banii săi, într-o perioadă în care compania Nordis nu se afla în dificultăţi financiare. „E vreun om pe lumea asta care nu şi-a făcut şi el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului?”, a susținut Ciolacu, joi seară.

Ciolacu a mai promis în ultimele zile că va prezenta public chitanțele și extrasele de cont care să dovedească că și-a plătit din banii săi costurile. Până vineri nu a făcut-o însă.