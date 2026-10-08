Explozii la Riad, diplomaților și elevilor școlilor internaționale li s-a cerut să se adăpostească

Capitala saudită Riad a fost zguduită joi de explozii violente, obligând elevii școlilor internaționale și diplomații să se pună la adăpost, pe fondul unui conflict care se intensifică între regatul saudit și milițiile pro-iraniene houthi, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Cu o zi în urmă, autoritățile saudite au anunțat trei morți și zeci de răniți după atacuri asupra a două aeroporturi ale țării, în timp ce Arabia Saudită este în paralel angajată într-o contraofensivă pe sol yemenit, unde susține guvernul recunoscut internațional.

Ostilitățile între houthi, care controlează capitala yemenită Sanaa și vaste zone ale țării de peste un deceniu, și guvern s-au reaprins în iulie după ani de acalmie, devenind noul front al războiului în Orientul Mijlociu.

De atunci, combatanții pro-iranieni bombardează cu regularitate instalații militare și petroliere ale regatului saudit, cel mai mare exportator mondial de țiței. Iar presiunea s-a accentuat în ultimele zile asupra infrastructurii aeroportuare din regat.

Rebelii Houthi spun susțin că au atacat aeroportul internațional din Riad

Houthi au revendicat joi un nou atac cu rachetă balistică asupra aeroportului internațional din Riad, spunând că își reiterează „pentru ultima oară” apelul către companiile aeriene să evite această țară.

Plumes of smoke rising from King Khalid International Airport in Riyadh following an Ansar Allah drone or ballistic missile attack. The strike apparently hit one of the airport’s fuel storage tanks, causing a fire. https://t.co/XXgP129nKI — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 8, 2026

Unele informații preliminare sugerează că un avion ar fi luat foc pe pista aeroportului.

Jurnaliști de la AFP au semnalat ulterior o serie de explozii, într-unul dintre cele mai violente episoade de la începutul războiului regional, declanșat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Diplomații s-au pus la adăpost într-un loc sigur din cartierul diplomatic din Riad. Școlile internaționale au luat de asemenea măsuri de precauție, potrivit mărturiilor unor localnici, copiii refugiindu-se în unele cazuri la subsol.

În cartierul de afaceri din Riad companiile au evacuat personalul din zonă, au declarat doi angajați pentru AFP.

Ce se întâmplă în Yemen

În paralel, luptele continuă în Yemen, cu peste 330 de morți de la lansarea luni a operațiunii „Zorii Yemenului” de către forțele guvernamentale, cu sprijin aerian din partea Riadului.

Obiectivul este de a-i respinge pe houthi, care, în urma unei ofensive fulgerătoare din septembrie, au preluat controlul asupra întregii zone de coastă a Yemenului care duce spre Marea Roșie și și-au consolidat controlul asupra strâmtorii strategice Bab el-Mandeb, care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Deși guvernul invocă „victorii pe mai multe fronturi”, combatanții pro-iranieni au dezmințit că ar fi cedat teren, iar surse militare de ambele părți nu au semnalat evoluții majore pe liniile frontului.

Relansarea ostilităților a provocat strămutarea a peste 200.000 de persoane în Yemen, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), care a tras un semnal de alarmă miercuri din cauza lipsei finanțărilor necesare pentru a face față acestei noi crize umanitare în cea mai săracă țară din Peninsula Arabică.

În fața atacurilor neîncetate ale houthi, atât în Arabia Saudită, cât și în Yemen, Riadul și aliații săi au cerut în repetate rânduri sprijin internațional în ultimele săptămâni, în special din partea SUA, fără rezultat până acum.

Însă Turcia, Pakistanul și Arabia Saudită s-au pus de acord să treacă „imediat la punerea în aplicare” a unui acord de apărare semnat în august la Mecca. Acestea și-au anunțat luni intenția de a „furniza forțele și mijloacele militare convenite și de a le desfășura rapid în regat”, conform AFP.