Fata lui Geoană a copiat discursul nepoatei lui Trump. Cum arată, față în față

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, de la „Cațavencii” a remarcat că marți, la Antena 3, Ana Geoană a ținut un discurs, în momentul în care a fost invitată pe scenă, similar cu cel susținut de Kai Trump, nepoata de 17 ani a fostului președinte american, la Convenția Republicană din 17 iulie.

El a analizat cele două texte și a remarcat că discursul Anei Geoană este unul tradus și adaptat după cel al lui Kai Trump și prezintă mai multe fragmente care dovedesc acest lucru.

Ana Geoană, 29 octombrie 2024: „Eu aș vrea să vă vorbesc despre o parte din tata pe care voi nu o vedeți. Pentru mine tata este un tată, nu un politician și nici omul care a obținut cea mai mare funcție de vreun român vreodată în istoria țării noastre”.

Kai Trump, 17 iulie 2024: „Hi, everyone. My name is Kai Madison Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I’m speaking today to share the side of my grandpa that people don’t often see. To me, he’s just a normal grandpa”. („Salutare tuturor. Numele meu este Kai Madison Trump. Sunt nepoata lui Donald Trump. Vă vorbesc astăzi pentru a vă împărtăși o parte a bunicului meu pe care oamenii nu o văd. Pentru mine, el este un bunic obișnuit.”

Ana Geoană, 29 octombrie 2024: „[…] când părea relativ surprins că mă descurcam chiar bine trebuia să îi aminteasc că, totuși, sunt fiica lui Mircea Geoană”

Kai Trump, 17 iulie 2024: „And he is always surprised that I don’t let him get to me, but I have to remind him I’m a Trump too”. („Și este mereu surprins că nu îl las [să intre în mintea mea], dar trebuie să-i reamintesc faptul că și eu sunt o Trump”)

Ana Geoană, 29 octombrie 2024: „[…] mulți au încercat să îl dărâme pe tata, însă astăzi este în picioare și mai puternic ca niciodată”

Kai Trump, 17 iulie 2024. „A lot of people have put my grandpa through hell and he’s still standing”. („O mulțime de oameni i-au făcut viața un iad bunicului meu iar el încă stă în picioare”)

Discursul susținut de Kai Trump la Convenția Republicanilor

Ana Geoană, 29 octombrie 2024. „[…] va lupta fără încetare și cu tot ce are să pună această țară acolo unde are potențialul să fie, apreciată și recunoscută la nivel mondial”

Kai Trump, 17 iulie 2024. „He truly wants the best for this country, and he will fight every single day to make America great again”. („El vrea cu adevărat tot ce este mai bun pentru această țară și va lupta fără încetare să facă America măreață din nou”).

Ana Geoană, 29 octombrie 2024. „Tata, ești o inspirație și te iubesc!”

Kai Trump, 17 iulie 2024. „Grandpa, you are such an inspiration and I love you”. („Bunicule, ești așa o inspirație și te iubesc”).