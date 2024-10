CTP, despre prestația lui Mircea Geoană la Antena 3: „Un adevărat cadou de campanie”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat dezbaterea electorală de marți seara, de la Antena 3, la care a participat candidatul independent la alegerile prezidențiale, Mircea Geoană.

„Poate că niciodată n-a fost mai plină de conținut zicerea mecanică a politicienilor «Mulțumesc pentru întrebare!». Domnul Mircea Geoană a primit din partea jurnaliștilor A3 doar întrebări cu taxă inversă, la care îi era ușor să răspundă, mai mult, din care putea să-și facă reclamă”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook la scurt timp după încheierea dezbaterii de la Antena 3.

Jurnalistul a remarcat și întrebarea pusă de candidata USR la fotoliul de la Cotroceni, Elena Lasconi, despre „întâlnirea recentă cu Tal Hanan”.

„Ca o culme, candidata Lasconi, cea care amenința că-l termină cu povestea mercenarului internațional specialist în dezinformare cu care s-ar fi întâlnit Geoană, a publicat drept «dovadă» niște poze în care apărea un individ numit Tal Hanan, dar nu și Geoană împreună cu respectivul!”, a mai spus CTP.

Gazetarul a subliniat că singura întrebare care l-a pus în dificultate pe Geoană a fost cea adresată de aspirantul PNL la cea mai înaltă funcție în stat, Nicolae Ciucă.

„Singura întrebare la care domnul Geoană, până ieri secretar general-adj. NATO, habar n-a avut răspunsul, nici măcar aproximativ, a fost cea pusă de contracandidatul Ciucă: «Câți militari români și în ce țări sunt angajați în teatre de operațiuni militare?». Spre deosebire de primele două întâlniri, astă-seară am asistat la un adevărat cadou de campanie pentru domnul Geoană. N-o să fie ușor să i se ofere mai mult, mâine seară, domnului Ciolacu”, a mai punctat Cristian Tudor Popescu.

În cadrul dezbaterii găzduite de Antena 3, Mircea Geoană a răspuns mai multor întrebări adresate de competitorii săi, susținători din sală, cetățeni și jurnaliști ai postului TV.

Acuzațiile Elenei Lasconi

În cadrul dezbaterii electorale difuzate marți de Antena 3, la care invitat a fost Mircea Geoană, una dintre întrebările adresate acestuia a venit din partea Elenei Lasconi, printr-un mesaj video preînregistrat.

„De ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan, cunoscut și sub numele de Jorge? Pentru cei care nu ştiu cine este Tal Hanan, este un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, un individ care a manipulat alegerile din peste 30 de ţări din lume”, a fost întrebarea Elenei Lasconi.

„Mi-era simpatică doamna Lasconi într-o vreme, zău! Cred că armata de furnicuțe s-au apucat să caute diviziile de hackeri. Nu știu cine-i domnul acesta. Eu unul cred că cine o sfătuiește, o sfătuiește greșit și dă și informații proaste”, a fost prima reacție a lui Mircea Geoană.

Geoană a mai fost chestionat, dacă știe unde în Turcia se află cumnatul său, Ionuţ Costea, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Fostul numărul 2 din NATO a spus că nu știe unde se ascunde fratele soției sale.

Geoană nu a știut să răspundă la întrebarea lui Ciucă

„Domnule Mircea Geoană, fost preşedinte al PSD, fost preşedinte al României pentru o noapte, fost secretar general adjunct al NATO, vă rog să ne spuneţi care sunt efectivele Armatei Române dislocate în misiuni externe şi în ce ţări?”, este întrebarea pe care i-a adresat-o, în dezbaterea de marţi seară de la Antena 3, Nicolae Ciucă lui Mircea Geoană, potrivit News.ro.

„Domnule fost general, fost ministru de Apărare, un om care a spus că nu va face niciodată politică şi care ieri seară spunea aici că este diferit ca şi caracter şi comportament de domnul Iohannis…domnul Ciucă, cu tot respectul pe care i-l port nu este decât continuatorul regimului Iohannis. Şi este şi artizanul înţelegerii cu PSD”, a afirmat Mircea Geoană.

Acesta a recunoscut că nu ştie răspunsul la întrebarea lui Ciucă: ”Nu cunosc efectivele exacte a ceea ce Armata Română are în străinătate. Am vizitat contingentul român din Bosnia-Herţegovina,sub operaţiunea ALTEEA, toate sunt sub NATO. Sunt foarte mândru de militarii noştri. Aş fi vrut să văd de la domnul Ciucă, până la urmă un om care a servit în Armata română, că în timpul misiunii sale de şef de stat major, de ministru al Apărării şi şef de guvern ar fi oferit Armatei române condiţiile pe care militarii noştri le merită. Nu aţi făcut asta, domnule Ciucă”.

Geoană afirmă că ştie mult mai bine decât Nicolae Ciucă ce îi lipseşte Armatei.

„Şi dacă ştiu ceva mai bine decât dumneavoastră, este ce îi lipseşte Armatei române astăzi: este o armată care are nevoie de sprijinul nostru, de înzestrare, are nevoie de motivarea tinerilor care vor să meargă în meseria de armată şi mai ales respect pentru rezervişti, domnule Ciucă. Aţi uitat că şi dumneavoastră eraţi un rezervist, dacă domnul Iohannis nu vă lua şi nu vă punea în poziţia pe care o aveţi”, a mai declarat Geoană.