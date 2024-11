Felicitări pentru „impresionanta sa victorie”. Zelenski, prima reacție după rezultatele alegerilor din SUA

Volodimir Zelenski are o primă reacție la prefigurata victorie a lui Donald Trump în alegerile americane. „Ne bazăm pe sprijinul bipartizan puternic și continuu pentru Ucraina în Statele Unite”, afirmă președintele Ucrainei, țară dependentă de ajutorul american în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022.

Zelenski a reacționat printr-un mesaj postat pe platforma X, în care îl felicită pe Trump pentru „impresionanta sa victorie” în alegeri.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…