Femeia înjunghiată în plină zi în București, „șocată” că „nimeni nu a intervenit”. „A fost nevoită să sune singură la ambulanță”

Femeia în vârstă de de 48 de ani care a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe o stradă din Capitală, vineri, în jurul orei 10 dimineața, le-a povestit celor de la spital că niciunul dintre trecătorii care au văzut-o rănită nu a intervenit în sprijinul ei, potrivit mărturiei ei relatate de o reprezentantă a spitalului pentru Observatornews. În comunicatul de sâmbătă, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au spus că o trecătoare a fost cea care a sunat la 112.

Agresorul, un bărbat de 28 de ani, a fost reținut vineri de autorități, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat sâmbătă că acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor, el este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa de viol, agresiunea sexuală şi tâlhăria, însă nu există date care să arate că are antecedente psihiatrice.

Când a avut loc atacul, femeia se îndrepta spre metrou pentru a merge la serviciu. Potrivit Observatornews.ro, după ce a atacat-o, agresorul a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi aflat la doi pași și a coborât la metrou, printre ceilalți trecători.

În cadrul audierilor, atacatorul a recunoscut că nu o cunoștea pe femeie, dar nu a putut să explice de ce a atacat-o.

Reprezentantă a spitalului, despre victimă: „Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit”

Fiorella Mitoiu, reprezentantă a spitalului în care a fost internată victima după atac, spune că femeia în vârstă de 48 de ani „era extrem de șocată” de atitudinea trecătorilor care au văzut-o rănită.

„Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic. Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță”, a declarat Fiorella Mitoiu.

Ea a precizat că victima a fost „a fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior”.

Procurorii au spus că o trecătoare a sunat la 112

În comunicatul transmis sâmbătă de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, instituția afirmă că „o trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta”, au mai declarat procurorii, citați de News.ro.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, citat de News.ro.

Potrivit procurorilor, vineri, în jurul orei 10.00, aflat în Sectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, bărbatul a înjunghiat cu un cuțit în mod repetat o femeie în vârstă de 48 de ani, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală şi toracică.

Individul este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa de viol, agresiunea sexuală şi tâlhăria, au spus vineri reprezentanţii Parchetului. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice.

Inculpatul a fost reţinut inițial pentru 24 de ore, apoi judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.