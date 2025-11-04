„Cum crede”. Călin Georgescu, întrebat din nou despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, a folosit iarăși cuvântul „farsă” referindu-se la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. Întrebat de reportera România TV dacă i se pare „o trădare” candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, Georgescu a negat, dar a adăugat că „fiecare face cum crede”.

„Toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să comentez. Asta este tot. Eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Până una alta, votul românilor a fost furat. Din acest punct de vedere, nu pot să am o abordare serioasă față de aceste alegeri”, a declarat Călin Georgescu, marți, pe treptele secției de poliție, unde a semnat controlul judiciar.

Fostul candidat susținut de partidul AUR, atât înaintea anulării celui de-al doilea tur al alegerilor de anul trecut, cât și până la respingerea candidaturii la alegerile din mai 2025, a fost întrebat de o jurnalistă de la România TV dacă consideră că intrarea în cursa pentru alegerile locale este o „trădare”.

„Nu e adevărat. Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. Pentru că este liberul arbitru. Eu în fața poporului român nu pot spune altceva decât că el a câștigat. Eu am participat alături de poporul român, o dată, la alegeri și am câștigat. Acele alegeri au fost furate și, prin urmare, nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”, a răspuns Georgescu.

Călin Georgescu a mai contestat alegerile din 7 decembrie

În urmă cu două zile, Călin Georgescu a avut o primă reacție referitoare la alegerile pentru Primăria Capitalei, numindu-le „o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Atenție, nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva, și nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”, a declarat Georgescu, într-un videoclip postat duminică pe Facebook.

„Într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie, se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine, acest lucru este inacceptabil, este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București. Când democrația se va întoarce în această țară, vă asigur, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Tocmai de aceea, nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai spus Călin Georgescu.

La o zi după primul mesaj al lui Călin Georgescu, în care a spus că nu recunoaște aceste alegeri, Anca Alexandrescu a scris pe Facebook că declarația „nu este despre candidați” și trebuie „citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie”.

„Vreți să transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastră, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într-un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI!”, a scris jurnalista pe rețeaua de socializare.

Jurnalista are susținerea AUR pentru Primăria București

Conducerea AUR a decis luni seară, cu unanimitate de voturi, să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Președintele George Simion a spus că AUR face un sacrificiu, însă decizia este un gest de responsabilitate față de electoratul suveranist.

Președintele AUR George Simion a spus că partidul a renunțat la susținerea unui candidat propriu în favoarea celui mai bine plasat candidat din zona suveranistă. „Am ales să facem un sacrificiu pentru că suntem oameni corecți. Am făcut sondaje și singura din spațiul public care și-a manifestat intenția și are șanse reale să câștige este Anca Alexandrescu. Este cauza românilor, nu a suveraniștilor”, a spus Simion.

Anca Alexandrescu a precizat că nu se va înscrie în AUR, astfel încât să aibă capacitatea de a aduce la aceeași masă toate partidele reprezentate în Consiliul General al Capitalei. „Mă confund cu foarte multe din valorile AUR, voi fi un candidat independent pentru că este singura variantă să înfrângem puterea politică”, a spus candidata.