Întrebarea centrală din „You Can See Everyhing” (Poți vedea totul), filmul documentar despre Elizabeth Holmes, fondatoarea companiei Theranos, este în multe privințe aceeași care a stat la baza procesului penal în care a fost inculpată femeia din spatele celei mai mari fraude din istoria Silicon Valley: Îi înșeală ea în mod intenționat pe toți cei din jurul ei?, scrie Reuters.

Filmul „You Can See Everything”, un succes peste orice așteptări după lansarea sa în Statele Unite, are premiera generală în cinematografele din România vineri, 27 noiembrie.

La proces, juriul găsit-o vinovată, condamnând-o pentru patru capete de acuzare privind fraudarea investitorilor în startup-ul din domeniul testării sângelui. Holmes susținea că firma ei avea să schimbe radical fața sistemului de sănătate, folosind doar o singură picătură de sânge.

Ca în toate cazurile de fraudă, jurații au trebuit să se pună în mintea inculpatei și să evalueze intențiile lui Holmes în momentul în care a făcut anumite declarații și a întreprins acțiuni considerate înșelătoare.

Avocații ei au susținut cu insistență că aceasta credea că Theranos va avea succes.

„Ea credea că dezvoltă o tehnologie care avea să schimbe lumea. Aceasta este povestea noastră”, a declarat avocatul apărării Kevin Downey în pledoaria sa finală.

Filmul „You Can See Everything”, vehiculat pentru o premieră absolută în istoria Premiilor Oscar

Spre deosebire de jurați, care au primit un set de informații atent selectate de procurori și avocații apărării, co-regizorul filmului „You can See Everything”, Nathan Fielder, pare să fi beneficiat de un acces nefiltrat la Holmes și la familia acesteia în săptămânile de dinaintea prezentării sale la un penitenciar federal din Texas pentru a-și începe executarea pedepsei în 2023.

Fielder, la origini un comediant cunoscut pentru stilul său impasibil și modul în care îi împinge pe subiecții săi în situații inconfortabile, s-a mutat în spațiul destinat oaspeților dintr-o casă de pe plajă din San Diego. E locuința în care Holmes și partenerul ei Billy Evans au trăit împreună cu cei doi copii ai lor. Cineastul și comediantul canadian le adresează întrebări pătrunzătoare de la micul dejun până la ora de culcare.

Rezultatul este o peliculă de două ore și 54 de minute atât de palpitantă și captivantă încât publicații precum The New York Times și Slate speculau recent că ar putea reuși o premieră în istoria de aproape 100 de ani a Premiilor Oscar: să fie nominalizată la statueta pentru cel mai bun film lungmetraj, nu la cea pentru cel mai bun documentar.

Din partea criticilor de film „You Can See Everything” are o rată a aprobării aproape perfectă, de 97%, pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Filmul documentar a avut încasări peste orice așteptări în Statele Unite

Din partea publicului larg are o notă de 8,9 / 10 pe IMDb, peste cea a multor filme premiate cu cea mai râvnită dintre statuetele Oscar.

De exemplu, „One Battle After Another”, marele câștigător al galei Premiilor Oscar de anul acesta, are nota 7,6 / 10 din partea publicului; „Anora”, desemnat cel mai bun film anul trecut, are nota 7,4; „Oppenheimer”, câștigătorul din 2024, are 8,2.

Nota de pe IMDb a „You Can See Everything” e dată din zeci de mii de voturi acordate după ce acesta a avut premiera în Statele Unite la jumătatea lunii octombrie. Filmul a încasat de atunci peste 106 milioane de dolari, o sumă astronomică pentru un documentar care nu este despre natură sau viața unei mari vedete pop.

Spre comparație, documentarul „Melania” despre Prima Doamnă a Statelor Unite, lansat mai devreme anul acesta, a fost considerat un succes major după ce a ajuns la vânzări de bilete de aproximativ 16 milioane de dolari.

Lance Oppenheim și Nathan Fielder, cei doi regizori ai filmului „You Can See Everything”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Cerut de astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale

Pentru „You Can See Everything” succesul a fost atât de mare încât A24, studioul din spatele său, a anunțat într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare la începutul lui noiembrie că a dat curs unei solicitări din partea NASA de a proiecta filmul la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

În condițiile în care filmul documentar nu fusese lansat încă la nivel internațional, site-ul TechCrunch remarca o ironie: era mai ușor să vezi „You Can See Everything” în spațiu decât în afara SUA.

„Acești astronauți care muncesc din greu pot lua o pauză de la cercetările lor științifice complexe pentru a aborda o întrebare la fel de derutantă: Oare Elizabeth Holmes chiar își crede propriile minciuni?”, nota site-ul specializat în tehnologie.

Documentarul a fost adus în sălile de cinema din România de Bad Unicorn, compania locală care a fost desemnată distribuitorul european de film al anului la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.