Fiul unui fost președinte asasinat va deveni noul prim-ministru al Bangladesh-ului, după prima revoluție de succes a Generației Z și un scrutin cu rezultate istorice

O fotografie cu Tarique Rahman pe prima pagină a unui ziar din Bangladesh, publicat după alegerile din 12 februarie 2026, FOTO: Mohd Rasfan / AFP / Profimedia Images

Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP), aflat până acum în opoziție, a câștigat alegerile parlamentare de joi la o diferență covârșitoare, revenind la putere după aproape două decenii și deschizând calea lui Tarique Rahman, fiul unui fost președinte asasinat, pentru a deveni prim-ministru într-un moment în care țara încearcă să iasă din luni de tulburări și probleme economice, transmite Reuters.

Tarique Rahman, liderul BNP, este fiul fostei prim-ministre Khaleda Zia și al fostului președinte Ziaur Rahman, asasinat în 1981 de un grup de ofițeri ai armatei, alături de 6 dintre agenții săi de protecție. Tarique Rahman era în vârstă de 15 ani în momentul asasinării tatălui său.

El se confruntă cu provocări imediate privind restabilirea stabilității politice, relansarea încrederii investitorilor și reconstrucția unor industrii-cheie, inclusiv importantul sector al confecțiilor, după tulburările prelungite care au urmat prăbușirii guvernului fostei prim-ministre Sheikh Hasina în 2024.

Țara a fost condusă de atunci de un guvern ce l-a avut în frunte pe Muhammad Yunus, laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 2006. Protestele ample care au dus la răsturnarea lui Hasina sunt pe larg citate ca fiind prima „revoluție” de succes a Generației Z, după ce proteste conduse de tineri au izbucnit în mai multe țări din Asia, de la Nepal la Filipine.

Numărătoarea oficială a voturilor, într-un scrutin considerat primul cu adevărat competitiv din ultimii ani în Bangladesh, a acordat BNP și aliaților săi cel puțin 212 din cele 299 de mandate puse în joc. Opoziția va fi formată de partidul Jamaat-e-Islami și aliații săi, care au câștigat 77 de locuri în Casa Națiunii, parlamentul unicameral al țării din sud-estul Asiei.

Partidul care a câștigat alegerile din Bangladesh și liderul său au făcut apel la calm

Rahman, în vârstă de 60 de ani, nu a comentat încă rezultatul, deși au trecut mai bine de 12 ore de când tendințele favorabile partidului său au devenit clare. Însă BNP le-a cerut oamenilor să se abțină de la mari celebrări și, în schimb, să participe la rugăciuni speciale vineri.

Rahman nu a vorbit cu presa adunată în fața locuinței sale din Dhaka, zâmbind și făcând cu mâna din vehiculul său când a plecat spre o moschee, potrivit relatărilor din mass-media locală.

Tarique Rahman, salutat de susținători ai săi în data de 13 februarie 2026, FOTO: Munir Uz Zaman / AFP / Profimedia Images

„În ciuda faptului că am câștigat (…) cu o marjă mare de voturi, nu va fi organizată nicio procesiune sau manifestație de celebrare”, a transmis partidul condus de acesta într-un comunicat emis în primele ore ale zilei de vineri.

Partidul Național al Cetățenilor (NCP), condus de activiști tineri care au jucat un rol-cheie în înlăturarea lui Hasina, a câștigat doar cinci din cele 30 de mandate pentru care a candidat. NCP a făcut parte din alianța condusă de Jamaat.

„O majoritate puternică îi oferă BNP forța parlamentară de a adopta reforme eficient și de a evita blocajul legislativ. Numai acest lucru poate crea stabilitate politică pe termen scurt”, a declarat pentru Reuters Selim Raihan, profesor de economie la Universitatea din Dhaka.

Un rezultat clar era considerat esențial pentru stabilitatea națiunii cu majoritate musulmană, de 175 de milioane de locuitori, după luni de proteste violente împotriva lui Hasina care au perturbat viața cotidiană și industrii precum cea a confecțiilor. Bangladesh este al doilea exportator mondial de îmbrăcăminte.

Țara are de asemenea o diaspora numeroasă, estimată la aproape 9 milioane de persoane. În România aproximativ 8.500 de muncitori din Bangladesh au primit permise de muncă, potrivit datelor de anul trecut.

Promisiunile cu care Tarique Rahman a câștigat alegerile din Bangladesh

În programul său electoral, BNP a promis să acorde prioritate creării de locuri de muncă, protejării gospodăriilor cu venituri reduse și marginale și asigurării unor prețuri corecte pentru fermieri.

„Dacă fabricile funcționează regulat și ne primim salariile la timp, asta contează pentru noi. Vreau doar ca guvernul BNP să readucă stabilitatea, astfel încât mai multe comenzi să vină în Bangladesh și să putem supraviețui”, a declarat pentru Reuters Josna Begum, o muncitoare în vârstă de 28 de ani din industria confecțiilor și mama a doi copii.

Printre primii care l-au felicitat pe Rahman pentru victoria partidului său s-au numărat prim-ministrul indian Narendra Modi, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și ambasadorul SUA în Bangladesh, Brent T. Christensen.

India, China și Statele Unite concurează pentru influență în Bangladesh, ambasadorul american declarând pentru Reuters mai devreme în cursul acestei săptămâni că Washingtonul este îngrijorat de creșterea influenței chineze în țară. Relațiile dintre New Delhi și Dhaka s-au deteriorat puternic după ce Hasina a fugit și s-a refugiat în India.

O victorie istorică la alegerile din Bangladesh

Partidul Jamaat-e-Islami și-a recunoscut înfrângerea târziu joi seara, după ce tendințele au devenit clare, dar a transmis într-un comunicat vineri că nu este „mulțumit” de proces și le-a cerut susținătorilor să rămână răbdători.

Partidul a obținut cel mai mare număr de mandate din istoria sa – 70 de locuri în parlament – candidând pentru prima dată după ce a fost interzis în 2013. Interdicția a fost ridicată după înlăturarea lui Hasina.

Victoria BNP cu peste 200 de mandate este una dintre cele mai mari din istoria sa, depășind succesul din 2001, când a obținut 193, deși Liga Awami a lui Hasina, care a guvernat timp de 15 ani și căreia i s-a interzis să candideze de această dată, a obținut un scor mai mare, de 230 de mandate, în 2008.

Însă alegerile din alți ani au fost boicotate de unul dintre principalele partide sau au fost contestate.

Prezența la vot de această dată a depășit nivelul de 42% înregistrat la ultimele alegeri din 2024, mass-media relatând că aproape 60% dintre alegătorii înregistrați au participat la scrutinul de joi.

Peste 2.000 de candidați, mulți dintre ei independenți, s-au aflat pe buletinele de vot, care au inclus un număr record de cel puțin 50 de partide. Votul într-o circumscripție a fost amânat după decesul unui candidat.

Postul Jamuna TV a anunțat că peste 2 milioane de alegători au ales „Da”, iar peste 850.000 au spus „Nu” într-un referendum privind reformele constituționale desfășurat simultan cu alegerile, însă nu a existat un anunț oficial privind rezultatul.

Modificările propuse includ limitarea la două mandate pentru prim-miniștri, o independență sporită a justiției și o reprezentare mai puternică a femeilor, precum și instituirea unor guverne interimare neutre în perioadele electorale și crearea unei a doua camere a parlamentului cu 300 de locuri.