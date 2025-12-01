Sari direct la conținut
Actualitate

FOTO Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din București

HotNews.ro
FOTO Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din București
Parada militară de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Mii de oameni au mers luni, 1 decembrie, la Arcul de Triumf din București pentru a urmări parada de 1 Decembrie, ca în fiecare an. Vedeți în galeria de mai jos unele dintre cele mai frumoase momente ale paradei militare.

România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională a fost marcată la București cu o paradă militară pe sub Arcul de Triumf.

Parada a început la ora 11.00 și s-a încheiat puțin după ora 12.00. În București, dimineața a fost una rece, înnorată și cu ceață, dar chiar și așa mii de oameni, de toate vârstele, au mers să vadă defilarea militarilor și mijloacelor tehnice din dotarea Armatei Române.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Citește și
FOTO VIDEO Parada militară de 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, în prezența a mii de oameni / Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul paradei
VIDEO Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul paradei de 1 Decembrie din București

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro