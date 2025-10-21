FOTO. Cum arată închisoarea în care a fost închis Nicolas Sarkozy. Va avea celulă privată cu frigider, televizor, duș, toaletă și telefon fix. Aproape toate au un preț

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Dacă face apel la condamnare, Sarkozy poate ieși mai repede, până la o decizie finală.

Sarkozy, care a fost președinte al Franței între 2007 și 2012, înaintea lui Emmanuel Macron, a fost condamnat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri pentru campania electorală. Banii ar fi venit de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi.

Marți dimineața, aceasta a plecat spre închisoare, însoțit de soția sa, fostul model și cântăreață Carla Bruni, după cum a scris Hotnews.

Cum arată închisoarea în care se află Sarkozy

Nicolas Sarkozy este încarcerat într-o unitate descrisă ca fiind în „stare decentă”. În inima Parisului, închisoarea „Santé” și-a deschis porțile în 1867. În 2014, au început lucrări de renovare de cinci ani. Complet renovat, centrul de arest preventiv are 657 de locuri și, conform cifrelor administrației penitenciarelor, a găzduit 1.237 de deținuți luna trecută. Aceasta reprezintă o rată de supraaglomerare de 188%.

Un număr foarte mare de celule destinate pentru două persoane au, așadar, de fapt, cel puțin un al treilea ocupant obligat să doarmă pe o saltea pe podea.

Unul dintre singurele „privilegii” ale lui Nicolas Sarkozy va fi acela de a avea o celulă privată, a cărei dimensiune și echipament vor fi însă identice cu toate celelalte din unitate. Aceasta va include un pat, o masă, o plită, un frigider, un televizor, un telefon fix și o toaletă.

De asemenea, va avea un duș în celulă, accesibil fără restricții, la fel ca ceilalți deținuți de la La Santé. Doar cele mai recente centre de arest preventiv au dușuri în celule. În multe locuri, acestea sunt comune și uneori accesibile doar de trei ori pe săptămână, ceea ce este dificil de gestionat vara.

Plătește pentru telefon și televizor

Înainte de a fi dus în celulă, fostul șef de stat va putea depune bani în contul său de „cantină”. În mediul penitenciar, acest termen se referă la sistemul care permite achiziționarea unui anumit număr de articole (paste, orez, mâncăruri gata preparate, produse de igienă, ziare etc.) sau servicii care îmbunătățesc rutina zilnică.

Prin acest serviciu se poate plăti chiria frigiderului propriu pentru 7,50 € pe lună. Televizoarele, pe de altă parte, costă 14,15 € pe lună. „Această sumă include prețul de închiriere (6,42 €) și abonamentul la pachetul de televiziune cu plată (7,73 €)”, se precizează în ediția din 2025 a Ghidului Deținutului (La Découverte) publicată de Observatorul Internațional al Penitenciarelor (IPO).

Nicolas Sarkozy va putea, de asemenea, să efectueze apeluri de pe telefonul mobil folosind o linie fixă. Aceasta nu va fi o favoare: astăzi, aproape toate închisorile au linii fixe în celule, permițându-le să apeleze numere autorizate de instanțe sau de directorul închisorii. Aceste dispozitive au fost instalate astfel încât deținuții să îi poată contacta în mod regulat pe cei dragi. Însă, în practică, mulți nu le folosesc din cauza costului ridicat al comunicațiilor. „Până la 110 euro pe lună pentru 20 de minute de apeluri zilnice către telefoane mobile”, precizează IPO.