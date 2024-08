FOTO Donald Trump distribuie imagini fake care susțin că Taylor Swift și fanii ei l-ar sprijini pe el pentru Casa Albă

Fostul preşedinte american Donald Trump a postat pe reţelele sociale o imagine falsă a superstarului pop Taylor Swift care le-ar cere oamenilor să voteze pentru el în alegerile din noiembrie, relatează Reuters.

O postare de duminică a candidatului republican pe reţeaua proprie Truth Social o arăta pe Taylor Swift în rol de Unchiul Sam, cu un mesaj care spune: „Taylor vrea ca tu să votezi cu Donald Trump”.

„Accept!” – a scris Trump.

Taylor Swift nu a susţinut public niciun candidat în cursa din 2024, dar în trecut i-a susţinut pe democraţi, amintește News.ro.

Cântăreaţa cu cel mai mare succes mondial în prezent i-a susţinut pe preşedintele Joe Biden şi pe coechipiera sa Kamala Harris în 2020.

Purtătorii de cuvânt ai lui Swift şi Trump nu au răspuns imediat la solicitările agenției Reuters de a oferi comentarii.

Trump a postat, de asemenea, fotografii cu femei tinere care poartă tricouri „Swifties for Trump” şi un articol satiric cu titlul „Fanii Swift se orientează către Trump după ce ISIS a dejucat un concert Taylor Swift”.

Taylor Swift a anulat trei concerte la Viena în această lună, după ce autorităţile au declarat că au dejucat un atac planificat. Autorităţile locale au arestat un bărbat în vârstă de 19 ani despre care au spus că a fost inspirat de Statul Islamic.

Lol, Trump posted a collage of AI generated Taylor Swift fans wearing ‘Swifities for Trump’ T-shits, and wrote “I accept!” as if this were real.



I mean…..this is uniquely pathetic, even for Trump. pic.twitter.com/GUVXQLqzYo