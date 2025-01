Thailanda resimte deja efectul „White Lotus”, deși noul sezon al serialului HBO nici nu a apărut încă

Primele două sezoane ale popularului serial „The White Lotus” nu doar că au adus în atenția abonaților HBO Hawaii și Sicilia ca destinații turistice, dar au transformat hotelurile lanțului „Four Seasons” în simboluri ale culturii pop și au dus la o creștere spectaculoasă a numărului de turiști. Acum, a venit rândul Thailandei, scrie Bloomberg.

HBO a anunțat în decembrie că sezonul 3 al serialului popular va fi filmat în Thailanda, iar autoritățile thailandeze pentru turism, hotelierii și agențiile de turism fac acum pregătiri frenetice pentru un aflux de vizitatori.

„Cred că a fost o creștere de peste 20% a numărului de vizitatori în Hawaii și Sicilia, în baza sezoanelor 1 și 2,” a declarat Chompu Marusachot, directoarea biroului din New York al Autorității pentru Turism a Thailandei. „Sper doar ca acest avânt să fie același și pentru Thailanda”, a adăugat acesta pentru Bloomberg.

În afară de anunțarea datei de lansare pentru 16 februarie (în România va apărea pe platforma Max în 17, din cauza diferenței de fus orar față de SUA), HBO a dezvăluit câteva detalii despre sezonul viitor – ca de exemplu că acesta a fost filmat în mai multe locuri și hoteluri din întreaga țară, nu într-un singur loc principal.

Bloomberg scrie că unii fani au început deja să își alinieze planurile de vacanță cu peisajele care se preconizează a fi prezentate în serial și că creșterea numărului de vizitatori va fi foarte probabil reprezentată și de turiștii cu bugete mari. Hotelurile ce vor fi prezentate în sezonul 3 al White Lotus, precum „Four Seasons Koh Samui”, au tarife care pot depăși 1.200 de dolari pe noapte, chiar și în sezonul musonic.

„Am auzit că The White Lotus va fi în Thailanda”

„Recent, am avut un cuplu de clienți care au venit la mine și mi-au spus: ‘Am auzit că The White Lotus va fi în Thailanda în sezonul următor. Ne poți face o rezervare la același resort înainte să devină prea popular?’”, a relatat pentru Bloomberg Rabia Malik, un consilier al agenției Fora. „Le-am planificat întreaga vacanță în jurul Four Seasons Koh Samui și sunt atât de încântați că vor pleca acolo în câteva săptămâni”, a mai spus acesta.

Dar mai mult decât hotelurile menționate, întreaga țară beneficiază de pe urma acestui fenomen. În luna ianuarie, rezervările de vacanță în Thailanda ale agenției Fora au crescut cu 312% față de aceeași lună a anului trecut. Cifra este în linie cu salturile înregistrate de locurile prezentate în anterioarele sezoane ale The White Lotus. De exemplu, agenția de lux Black Tomato a declarat că numărul rezervărilor sale pentru Sicilia s-a triplat după încheierea sezonului 2.

Chiar dacă așteptările directoarei thailandeze pentru turism Chompu sunt mai modeste, creșterea de 20% pe care o speră ar fi suficientă pentru ca Thailanda să ajungă din nou la nivelurile de vizitare de dinainte de pandemie. Se estimează că aproximativ 35,5 milioane de turiști au vizitat țara în 2024, față de 28,2 milioane în 2023, potrivit datelor provizorii ale Ministerului pentru Turism și Sport de la Bangkok.

Dar acest număr este totuși sub nivelul celui din 2019, de aproape 40 de milioane de vizitatori. Majoritatea acelei creșteri ar veni din piața americană, audiența principală a serialului de satiră premiat cu Emmy.

Serialul HBO nu e singurul care a impulsionat turismul în țările în care a fost filmat

Agenția Bloomberg arăta în primăvara lui 2023, înaintea începerii sezonului festival în multe țări din jurul lumii, că amatorii de vacanţă se îndreaptă din ce în ce mai mult spre locurile unde au fost filmate serialele şi filmele lor favorite, dând exemple în acest sens The White Lotus de pe HBO sau Bridgerton și Emily in Paris de pe Netflix.

Conform unui sondaj publicat anul trecut de American Express, 70% dintre călătorii din Generaţia Z şi Millennials au afirmat că au fost inspiraţi să aleagă o destinaţie turistică după ce au văzut-o pe ecranul unui cinematograf sau într-un serial de televiziune.

Este un impact la fel de mare ca şi cel pe care îl are social media: 75% dintre respondenţi au spus că au călătorit într-un loc după ce au văzut postările prietenilor şi ale altor persoane cu privire la călătoriile lor. „Călătorii sunt din ce în ce mai inspiraţi de cultura pop”, a declarat Audrey Hendley, preşedintele American Express Travel.

O parte din creşterea popularităţii locaţiilor de filmare are legătură cu obiceiurile din timpul pandemiei. Atunci oamenii au fost obligaţi să stea în casă şi au petrecut o mare parte din timp uitându-se la televizor la seriale.

„De pe canapelele lor, visând la ziua când restricţiile de călătorie vor fi ridicate, telespectatorii au început să îşi planifice călătoriile. Acum că graniţele s-au redeschis, locaţiile de filmare au devenit unul din cele mai importante trenduri pentru 2023 în sectorul călătoriilor”, nota Bloomberg.

