TRAGEDIE. Cine este Liam Payne, starul One Direction lansat la X Factor, care a murit în Buenos Aires

Liam Payne in concert . Credit: mpi10 / AP / Profimedia

Cântărețul Liam Payne, fost membru al trupei One Director, a murit la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires.

Payne a devenit celebru cu grupul One Direction, înainte de a începe o carieră solo. A avut un fiu, Bear, cu fosta solistă a trupei a „Girls Aloud”, Cheryl Cole.

Liam Payne, fost membru al formației One Direction, a murit / FOTO: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Liam Payne a intrat pentru prima dată pe radarul muzicii la 14 ani, concurând pentru The X Factor în 2008.

„Știu că ar trebui să mă concentrez mai mult pe munca mea [de la școală], dar îmi place mult prea mult să cânt”, a spus el înainte de prima audiție.

„Este un vis pe care vreau să mi-l împlinesc”, a spus el.

Interpretarea piesei Fly Me To the Moon i-a impresionat pe judecători, la fel și farmecul său de tânăr băiețel, mai puțin pe Simon Cowell, care nu era deloc convins că este pregătit, așa că i-a spus să-și facă mai întâi studiile și să se întoarcă peste doi ani.

Când Liam s-a întor în 2010, a interpretat un alt cântec clasic, Cry Me A River, ochii lui Cowell s-au luminat.

Jurații s-au confruntat în continuare cu o decizie grea în acel an – așa că în timpul unei discuții despre cine să salveze, au decis că ar putea păstra cinci băieți adunându-i într-un grup.

Liam, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan și Harry Styles au fost informați că tocmai au devenit o trupă – și s-a născut One Direction.

Harry Styles,Liam Payne,Louis Tomlinson,Niall Horan,Zayn. Credit: RE/Westcom/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

Ei nu au câștigat de fapt The X Factor în acel an, ajungând pe locul al treilea în spatele lui Matt Cardle și Rebecca Ferguson într-o finală urmărită de 17 milioane de oameni.

Dar Cowell a văzut talentul lui Liam și l-a semnalat unei case de discuri la care, după nouă luni, trupa și-a lansat single-ul de debut.

Acel single a fost What Makes You Beautiful, care a ajuns direct pe primul loc în topurile britanice. Faima a venit imediat, iar presiunile fanilor au fost destul de apăsătoare pentru băieți.

Le-a trebuit un an să se obișnuiască cu celebritatea și să poată sta mai relaxați. „Cu cât ne distram mai mult, cu atât aveam mai mult succes”, spunea Laim.

One Direction a inspirat o adevărată manie pop: stadioane pline de fani adolescenți care țipă, fani care campau în afara hotelurilor în care erau cazați, 70 de milioane de discuri vândute.

Odată cu trecerea timpului, Liam a descoperit că poate și compune, nu doar interpreta. Mai multe piese, ca History, Steal My Girl și Story Of My Life, sunt creația lui completă.

Tensiunile în trupă creșteau, pe măsură ce presiunea fanilor a revenit.

În 2022, Liam a spus într-un podcast ca s-a ajuns la bătăi. „A fost un moment în care ne-am certat în culise și unul dintre băieți m-a trântit pur și simplu de un zid”, a spus el, fără să-l nominalizeze pe cel în cauză.

Era clar că sfârșitul pentru One Direction era aproape. „A fost atât de atingere la fiecare spectacol”, a spus el. „Încet încet pierd controlul”.

Fanii cantaretului, adunati la locul mortii acestuia. Credit: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Liam s-a orientat către alcool și a continuat să bea după ce trupa a intrat într-o pauză în 2016.

„A fost un comportament nepotrivit din partea mea – beam prea mult”, a spus el pentru BBC.

După 8 ani de relație cu Cheryl, cu care au avut un fiu, Bear, în 2017, Liam s-a despărțit de partenera lui în 2018.

S-a logodit cu modelul Maya Henry în 2020, dar ulterior a anulat logodna. A urmat apoi relația cu influencerița americană Kate Cassidy din 2022.

A suferit probleme de sănătate în ultimii ani, fiind internat de două ori în spital în 2023, cu probleme cu rinichii.