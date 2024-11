Francezilor li se cere în noul proiect de buget să lucreze o zi gratuit pentru a acoperi gaura din finanțele publice

Bugetul național al Franței este atât de pus sub presiune încât parlamentarii propun o măsură prin care francezii să lucreze șapte ore în plus pe an fără plată, echivalentul unei zile de muncă, pentru a genera fonduri suplimentare pentru finanțele publice, relatează Reuters.

Măsura a fost aprobată miercuri de Senatul francez, dar ar putea fi eliminată din forma finală a legii bugetului. Potrivit estimărilor din nota de fundamentare, ea ar aduce venituri suplimentare de 2,5 miliarde de euro (2,63 miliarde de dolari) din contribuții sociale suplimentare rezultate din munca în plus.

Propunerea vine în contextul în care coaliția fragilă a premierului Michel Barnier încearcă să adopte bugetul pentru 2025 într-un parlament profund divizat, în timp ce partidul de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN), condus de Marine Le Pen, amenință cu un vot de neîncredere pentru răsturnarea guvernului.

Amendamentul, propus de senatoarea de centru-dreapta Élisabeth Doineau, prevede ca oamenii să muncească șapte ore în plus în decursul unui an, fără a primi salariu pentru acest timp, dar pentru care angajatorii ar trebui să plătească contribuții sociale suplimentare.

O idee anterioară, cu același impact asupra bugetului, propunea eliminarea uneia dintre zilele libere legale din Franța și transformarea acesteia într-o zi lucrătoare. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un consens cu privire la ce sărbătoare ar trebui eliminată.

Franța încearcă să găsească bani pentru bugetul pe anul viitor

Franța a eliminat deja statutul de zi liberă pentru Lunea Rusaliilor în 2005 pentru a sprijini finanțarea sistemului de sănătate. Deși Franța este cunoscută pentru introducerea săptămânii de lucru de 35 de ore în anul 2000, în realitate, francezii muncesc în medie aproximativ 36 de ore pe săptămână, mai mult decât mulți dintre vecinii lor din Europa de Vest.

După ce cheltuielile au scăpat de sub control anul acesta și veniturile din taxe nu au atins așteptările, guvernul lui Barnier a propus economii de 60 de miliarde de euro în bugetul pentru 2025 prin reduceri de cheltuieli și creșteri de taxe.

Deși majoritatea creșterilor de taxe vizează persoanele bogate și marile companii, proiectul de lege al bugetului include planuri de reducere a unui stimulent fiscal pentru contribuțiile sociale ale angajatorilor pentru lucrătorii cu venituri mici.

Această măsură era menită să aducă 4 miliarde de euro, însă guvernul a sugerat ulterior că suma ar putea fi mai mică dacă parlamentarii găsesc o alternativă pentru a acoperi diferența.

Nemulțumiri în rândul companiilor franceze

Cu toate acestea, companiile sunt deja nemulțumite, considerând că reducerea stimulentului fiscal ar crește costul forței de muncă, deja printre cele mai ridicate din Europa, în principal din cauza contribuțiilor sociale substanțiale.

Julien Crépin, directorul firmei de curățenie Bio Propre din apropiere de Paris, a declarat pentru Reuters, că orice creștere a costurilor cu forța de muncă ar amenința modelul său de afaceri și l-ar forța să majoreze prețurile, ceea ce ar putea duce la disponibilizări.

„Avem marje mici în acest domeniu. Așa că un cutremur de genul acesta ne-ar doborî,” a declarat el, adăugând că ar fi mult mai preferabil să se renunțe la o sărbătoare legală.

Chiar și ministrul de finanțe al lui Barnier, Antoine Armand, este critic la adresa reducerii stimulentului fiscal, spunând că francezii, în general, ar trebui să muncească mai mult.

„O oră de muncă în plus este o oră suplimentară de contribuții sociale,” a declarat el miercuri pentru ziarul Le Parisien.