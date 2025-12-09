Franța descrie noua doctrină de securitate a SUA drept „o clarificare extrem de brutală”. „Europa va fi respectată doar dacă știe cum să se facă respectată”

Europa trebuie să își accelereze reînarmarea ca răspuns la schimbarea drastică a doctrinei militare americane, a declarat marți o oficială a guvernului francez, spunând că noua strategie de securitate a Washigtonului reprezintă „o clarificare extrem de brutală” a posturii sale ideologice, transmite Reuters.

Noua strategie de securitate națională a SUA, lansată săptămâna trecută, solicită „cultivarea rezistenței” în Europa, spunând despre continent că subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii natalității, potrivit Financial Times și Politico.

„Noua strategie americană de securitate este o clarificare extrem de brutală a posturii ideologice a Statelor Unite”, le-a spus Alice Rufo, ministru junior al forțelor armate franceze, parlamentarilor la sesiunea săptămânală de întrebări și răspunsuri din Adunarea Națională.

„Trăim într-o lume de carnivori, Europa nu este o insulă, iar Europa va fi respectată doar dacă știe cum să se facă respectată”, a adăugat ea.

Declarația lui Rufo, care anterior a fost adjunct al consilierului de securitate națională din echipa președintelui Macron, reprezintă cea mai dură remarcă publică de până acum din partea unui oficial francez după apariția noii strategii americane de securitate națională.

Rufo, care s-a întâlnit în acest weekend la Washington cu reprezentanți ai Pentagonului și alți oficiali americani din sectorul de securitate, a declarat că știe că documentul provoacă „dezbateri” interne în cadrul administrației americane, în special în ceea ce privește modul în care este descrisă Rusia.

De când fusese anexată Crimeea de Moscova, în 2014, și de când a izbucnit războiul din Ucraina, în 2022, strategiile americane de securitate indicaseră Rusia drept o amenințare majoră. Cu toate acestea, noua politică adoptă un ton mai moderat, îndemnând la o cooperare limitată.

Restabilirea stabilității strategice cu Rusia este unul dintre punctele indicate de noua strategie drept prioritare în ceea ce privește politica generală pentru Europa.

Rusia a salutat noua strategie americană

Kremlinul, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a salutat duminică decizia administrației Trump de a revizui strategia de securitate națională a SUA și de a nu mai considera Rusia o „amenințare directă”, potrivit TASS și Reuters.

În declarațiile pentru agenția de știri a statului rus, Peskov a spus că în strategia actualizată a americanilor s-a renunțat la formularea care descria Rusia drept o amenințare directă și se solicită, în schimb, cooperarea cu Moscova în probleme de stabilitate strategică.

„Considerăm că acesta este un pas pozitiv”, a spus el, adăugând că Moscova va examina documentul cu atenție înainte de a trage concluzii mai ample.

„Cu siguranță trebuie să îl analizăm mai atent”, a spus Peskov, potrivit TASS.