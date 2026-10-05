George Simion, anunț înainte de consultările de la Cotroceni: „Nu merită prezența mea”

Alegeri anticipate și oprirea „spectacolului cătușelor” sunt cele două solicitări pe care AUR le va avea la consultările de astăzi cu președintele Nicușor Dan, a anunțat luni George Simion într-un mesaj transmis pe TikTok.

Președintele AUR a anunțat că el nu va face din delegația partidului la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni.

„Merg spre București dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație ca să meargă acolo și să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate cât mai repede și să oprească uzupatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor”, a declarat Simion.

El a respins posibilitatea ca AUR să voteze învestirea unui guvern și i-a criticat pe foștii membri AUR care au cerut acest lucru. Într-un interviu publicat pe 20 septembrie de HotNews, unul din fondatorii AUR și fost angajator al lui Simion, Marius Lulea, l-a criticat dur pe George Simion.

„Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în Parlament și față de ceea ce am zis când l-am demis pe Bolojan. (…) În AUR este o disciplină, se merge alături de calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu”, a declarat Simion

Solicitarea făcută de Simion în Parlament

În discursul suținut în Parlament, pe 30 septembrie, în ziua în care a picat la vot guvernul Siegfried Mureșan, Simion spunea că AUR nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat Călin Georgescu.

„De ziua mea, l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri l-ați trimis la Arestul Central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul”, a afirmat Simion. „Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a mai spus Simion.

Urmărește desfășurarea consultărilor de la Cotroceni în LIVETEXT-ul HotNews.