Celebrul bucătar de televiziune Gordon Ramsay, cu o îndelungată carieră în domeniu, va lăsa deoparte plitele de gătit pentru cutia de viteze, urmând să fie următoarea gazdă a „Top Gear”, probabil cea mai cunoscută emisiune auto din lume, anunță BBC și Variety.

Ramsay, un pasionat declarat al automobilelor care deține și o licență de pilot în competițiile auto, a mai apărut de trei ori în emisiune, în calitate de invitat.

BBC plănuiește ca emisiunea „Top Gear” să revină cu un nou sezon în 2028, filmările urmând să aibă loc anul viitor „în diferite locuri din Marea Britanie și din întreaga lume”, potrivit societății britanice de radiodifuziune. Aceasta promite mai multe „aventuri spectaculoase, teste îndrăznețe și cascadorii impresionante”.

The Stig, pilotul de curse al emisiunii, va reveni de asemenea în emisiune.

Ce spune Gordon Ramsay despre preluarea emisiunii „Top Gear”

„Povestea mea de dragoste cu automobilele a început în copilărie, când am crescut la o distanță de doar un câmp de circuitul Silverstone. Obișnuiam să sar gardurile și să mă strecor înăuntru pentru a arunca o privire asupra curselor”, a afirmat Ramsay într-o declarație publicată de BBC.

„Entuziasmul acelor începuturi a dat naștere unei pasiuni de-o viață pentru mașini, sportul cu motor, designul deosebit și ingineria extraordinară”, a adăugat el.

„În cea mai bună formă a sa, «Top Gear» a fost întotdeauna despre neprevăzut – despre surprize, divertisment și exact doza potrivită de haos. Acesta este spiritul pe care vrem să construim mai departe, aducând un suflu nou și mai multă ambiție, pentru a crea ceva cu adevărat palpitant pentru o generație complet nouă de telespectatori. Este o oportunitate incredibil de entuziasmantă și abia aștept, sincer, să începem!”, a conchis Gordon Ramsay.

Gordon Ramsay la o cursă auto din 2026, FOTO: Nordphoto, Memmler / Imago Sportfotodienst / Profimedia

Emisiunea auto a avut premiera pe BBC încă din 1971, cu celebrul Jeremy Clarkson alăturându-se echipei de producători în 1988. Însă ea a fost transformată dintr-o emisiune de nișă cunoscută publicului britanic în una recunoscută la nivel internațional abia în 2002, când producătorii i-au schimbat formatul iar James May și Richard Hammond i s-au alăturat lui Clarkson ca prezentatori.

După concedierea lui Clarkson de către BBC în 2015, în urma unei altercații cu producătorul emisiunii, ceilalți doi prezentatori au demisionat în semn de solidaritate cu el.

Ei și-au continuat colaborarea de succes în emisiunea „The Grand Tour”, difuzată în streaming de Amazon Prime Video.

Ultimele episoade ale emisiunii „Top Gear” au apărut cu patru ani în urmă

„Top Gear” a fost scoasă din grila de programe a BBC în 2022, după ce Andrew Flintoff, fost jucător de cricket și unul dintre noii prezentatori, a fost rănit foarte grav într-un accident produs pe circuitul de teste al emisiunii.

Flintoff a suferit leziuni care i-au schimbat viața, după ce mașina sa decapotabilă, cu trei roți, s-a răsturnat.

Ed Havard, directorul departamentului de divertisment al BBC, a declarat la începutul acestui an că societatea britanică de radiodifuziune intenționează să readucă emisiunea longevivă pe ecrane. Havard a confirmat în august că BBC intenționează să reînceapă filmările cât mai curând posibil.

El nu a oferit însă la momentul respectiv niciun fel de indiciu privind identitatea noului prezentator sau a noii echipe de prezentatori.

Printre foștii prezentatori ai „Top Gear” după plecarea lui Clarkson, May și Hammond s-au numărat fostul pilot german de curse Sabine Schmitz și actorul Matt LeBlanc, cunoscut pentru rolul său din serialulul de comedie „Friends”.